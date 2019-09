Festnahme nach Pfefferspray-Einsatz

Wien (OTS) - 29.09.2019, 03.10 Uhr

10., Wien-Favoriten

Ein offensichtlich alkoholisierter Mann verhielt sich in einem Lokal in Wien-Favoriten gegenüber anderen Gästen und den Security-Mitarbeitern aggressiv. Auch nachdem er aus dem Lokal verwiesen wurde und Polizeibeamte eingetroffen waren, ließ sich der 26-jährige Österreicher nicht beruhigen. Er beschimpfte und bedrohte die Beamten und ging mit geballten Fäusten in Richtung der Einsatzkräfte. Pfefferspray musste eingesetzt werden und der Mann wurde vorläufig festgenommen. Er schlug im Zuge der medizinischen Behandlung in einem Krankenhaus mehrfach mit den angelegten Handfesseln gegen sein eigenes Gesicht und zog sich dadurch offensichtlich Verletzungen zu. Auch beim weiteren Transport in den Arrestbereich trat der 26-Jährige mehrfach gegen die Wände des Transportfahrzeuges und war weiterhin sehr aggressiv. Er wurde mehrfach angezeigt.

