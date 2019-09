Festnahme nach unsittlichen Berührungen

Wien (OTS) - 29.09.2019, 16.15 Uhr

Wien

Ein 19-jähriger türkischer Staatsangehöriger wurde am 29. September 2019 in einem Bad in Wien vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, ein 13-jähriges Mädchen unsittlich berührt zu haben. Das Opfer wandte sich nach dem Vorfall an eine unbeteiligte Person und die Polizei wurde verständigt. Der 19-Jährige zeigte sich geständig und wurde wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch Unmündiger angezeigt.

