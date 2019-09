85 Jahre VHS Alsergrund: Politisches Café

Anlässlich des 85-jährigen Bestehens lädt die VHS Alsergrund am 2. Oktober zum „Politischen Café“.

Wien (OTS) - „Das Politische Café. Ein Raum zum Mitreden und Mitgestalten für alle“ – unter diesem Motto ist seit zehn Jahren ein für alle offenes Diskussionsforum an der VHS Alsergrund ein Fixpunkt für politisch Interessierte. Anlässlich des 85. Jubiläums der VHS Alsergrund diskutieren am 2. Oktober 2019 fachkundige Gäste Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Volksbildung. Dabei werden sowohl die Intention der bereits um 1900 in Wien etablierten Volksbildungseinrichtungen und ihr bildungspolitischer Anspruch skizziert, aber auch aktuelle Entwicklungen zur Sprache gebracht. „Seit nun 85 Jahren wird in der VHS Alsergrund hervorragende Bildungsarbeit geleistet, die immer auch zum Nachdenken und Mitmachen anregt. Ich gratuliere ganz herzlich zum Jubiläum“, so Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen.

Hochkarätige Diskussion zum Jubiläum

Diskutiert wird an diesem Jubiläumsabend in einer hochkarätigen Runde: Mag.a Saya Ahmad (Bezirksvorsteherin Alsergrund), Mag.a Ingrid Rauch (langjährige VHS-Mitarbeiterin), Dr. Christian Stifter (Direktor des Österreichischen Volkshochschularchivs) und Dr. Klaus Taschwer (Journalist und Autor) beleuchten verschiedene Aspekte der Volksbildung und ihren Einfluss auf die gesamte Gesellschaft. Alle Interessierten sind zum Mitreden und Mitgestalten eingeladen, wenn es darum geht, was es heute und in Zukunft braucht. Im Anschluss lädt die VHS Alsergrund zur kleinen Feier im gemütlichen Rahmen.

„Politisches Café“ – ein Baustein der Demokratie

„Das Politische Café lebt vom Interesse und der Partizipation aller und ist damit selbst ein Baustein der Demokratie. Ich freue mich, auch anlässlich des 85-jährigen Jubiläums der VHS Alsergrund dieses Miteinander zu erleben und gemeinsam zu diskutieren“, meint Monika Reif, Direktorin der VHS Alsergrund.

Das „Politische Café“ richtet sich an alle politisch Interessierten, die komplexe Zusammenhänge besser verstehen und mitgestalten möchten. Einmal monatlich wird ein aktuelles politisches Thema diskutiert. Fachkundige Gäste geben Inputs und regen zur Diskussion an. Dadurch wird ein Blick hinter die Kulissen der Tagespolitik ermöglicht.

Factbox:

Wann: 2. Oktober 2019, 19:00-20:30 Uhr, anschließend Jubiläumsfeier

Wo: VHS Alsergrund, 9., Galileigasse 8

Weitere Informationen unter www.vhs.at/alsergrund.

