20. Bezirk: Operetten-Abend und Lateinamerika-Abend

Wien (OTS/RK) - Im Festsaal im Amtshaus Brigittenau (20., Brigittaplatz 10) veranstaltet der Verein „Club Brigittenau Creativ“ am Dienstag, 1. Oktober, das Konzert „Die Farbenpracht Wiens im Herbst“. Anfang: 19.00 Uhr. Auf dem abwechslungsreichen Programm stehen „Glanzstücke der goldenen und silbernen Wiener Operettenära“. Elisabeth Jahrmann (Gesang), Michael Weiland (Gesang) sowie Roberto Secilla (Klavier) unterhalten das Publikum. Ganz andere Klänge sind am Donnerstag, 3. Oktober, ab 19.30 Uhr, im Festsaal im Amtsgebäude im 20. Bezirk auf dem Brigittaplatz 10 zu vernehmen: Unter dem Titel „Pasion“ singen und spielen Diana Vizvary, Juan Carlos Paniagua plus Javier Pedra. Die Künstler erfreuen ihre Zuhörerschaft an dem Abend mit der „Musik Lateinamerikas in voller Leidenschaft“. Um die Organisation kümmert sich die Vereinigung „Kulturforum Brigittenau“. Bei beiden Terminen ist der Eintritt gratis, Spenden werden gerne angenommen. Auskunft: Telefon 4000/20 115 (Büro-Team der Bezirksvorstehung Brigittenau), E-Mail post@bv20.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Geförderte kulturelle Aktivitäten im 20. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

Bariton Michael Weiland, Pianist Roberto Secilla:

www.operette.wien/

Sängerin Diana Vizvary:

www.ladymusica.eu/

