Wirtschaftsfaktoren Informations- und IT-Sicherheit: Gefahren und Bedrohungen verlangen Lösungen für Unternehmen

Wien, Köln (OTS) - Mit der zunehmenden Digitalisierung der Wirtschaft sind Informationssicherheit und IT-Security von essenzieller Bedeutung für jedes Unternehmen. Die Gefahren und Bedrohungen sind vielfältig. TÜV AUSTRIA unterstützt Unternehmen durch individuelle Sicherheitslösungen, Zertifizierungen, Beratung sowie Aus- und Weiterbildung in den unterschiedlichsten Bereichen, um aktuellen Herausforderungen zu begegnen und die IT-Landschaften sicher zu machen.

Eine besondere Rolle spielt dabei die ISO 27001. Der international einzige Standard für Informationssicherheit trägt durch einen systematischen und strukturierten Ansatz dazu bei, Risiken gezielt zu erkennen und zu minimieren.

Die Experten des TÜV AUSTRIA erläutern aber auch Zusammenhänge zwischen der ISO 27001, den neuesten gesetzlichen Entwicklungen wie dem NIS-G und der DSGVO sowie die Einflüsse auf TISAX und die IEC62443, der Normenreihe für industrielle Cybersecurity (www.it-tuv.com). Ein wesentlicher Aspekt dabei ist das regelmäßige Audit der gesetzten Schritte. Hier kommen zusätzlich technische IT-Security-Maßnahmen (Pentests) ins Spiel, die sicherstellen, dass getroffene Maßnahmen die vorgegebenen Anforderungen erfüllen und Unternehmen gegen Cyberangriffe von außen und innen bestmöglich geschützt sind.

TÜV AUSTRIA ist in der Industrie in Österreich und Deutschland anerkannter und kompetenter Partner in diesen Bereichen. Die einzigartige Kombination von Beratern und Auditoren in Bereichen ISO27001 und IEC62443, TISAX sowie NIS-G und IT-Technikern, ausgewiesenen Spezialisten in den Bereichen Penetration-Testing und Forensik in der IT und OT, bietet der Wirtschaft eine Kombination an fächerübergreifendem Know-how in den Bereichen Informationssicherheit und IT-Security.

Weitere Informationen: www.it-tuv.com

TÜV AUSTRIA Symposium IT- und Datensicherheit 12.5.2020

Eine Veranstaltung von Experten für Experten erwartet Sie, mit Vorträgen zu aktuellen Themen und der Möglichkeit des Austausches unter den Teilnehmern. Neue Eindrücke können gesammelt werden aus anderen Branchen innerhalb der Welt der IT und des Datenschutzes.

Datum: 12.05.2020, 09:00 - 17:30 Uhr

Ort: TÜV Austria Campus

TÜV Austria-Platz 1, 2345 Brunn am Gebirge, Österreich

Url: https://www.tuv-akademie.at/kursprogramm/detail/p/113.030/event/tuev-austria-symposium-it-und-3.html

Cybersecurity, IT- und Informationssicherheit Sicherheit und Wert von Informationen, Cyber Security, Cloud & Compliance, Zertifizierungen und Schulungen. Jetzt informieren!

Rückfragen & Kontakt:

Dipl.-Ing. Alexander Zeppelzauer | TÜV TRUST IT TÜV AUSTRIA | +43 664 60454 6276 | alexander.zeppelzauer @ tuv.at