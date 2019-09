TERMINAVISO: Festgottesdienst und Empfang anlässlich 100 Jahre Caritas Socialis #menschenlebenstaerken

Wien (OTS) - Am 3. Oktober 2019 feiert die Cartias Socialis ihr 100-jähriges Bestehen. Gemeinsam mit Kardinal Christoph Schönborn, Sr. Susanne Krendelsberger CS und weiteren Ehrengästen aus dem In- und Ausland wird ein Festgottesdienst in der Servitenkirche abgehalten. Im Anschluss gibt es einen Demonstrationszug zur CS Pramergasse, um auf die aktuellen Anliegen und Schwerpunkte der Caritas Socialis aufmerksam zu machen. Abschließend findet ein Empfang in der CS Pramergasse statt.

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen!

Festgottesdienst 3. Oktober 2019, 15.00 Uhr

Servitengasse 9, 1090 Wien

im Anschluss

Empfang in der CS Pramergasse

Pramergasse 7, 1090 Wien

100 Jahre Caritas Socialis (CS) #menschenlebenstaerken

Die Caritas Socialis wurde 1919 von Hildegard Burjan als Gemeinschaft von Frauen in der katholischen Kirche gegründet und feiert in diesem Jahr ihr 100jähriges Bestehen unter dem Motto „menschen.leben.stärken“. Die CS, das sind Schwestern, Mitglieder des Säkularkreises, Externe Mitglieder (MECS), MitarbeiterInnen und Ehrenamtliche, Freunde und WeggefährtInnen. In Wien bietet die CS Caritas Socialis professionelle Pflege und Betreuung für alte und chronisch kranke Menschen an – stationär, in Tageszentren, im CS Hospiz Rennweg, in Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz und zu Hause. Die CS führt Kindergärten und Horte, das CS Haus für Mutter und Kind, eine Beratungsstelle und ein Urlaubshaus. CS Schwestern engagieren sich für Menschen auf der Flucht und in SOLWODI Österreich, einer Initiative von sechs Ordensgemeinschaften gegen Menschenhandel. In Brasilien ist die CS für ein Familiensozialzentrum und die Kinderpastoral der Diözese Guarapuava verantwortlich. CS Schwestern arbeiten in eigenen und anderen sozialen und kirchlichen Einrichtungen und sind in Österreich, Brasilien, Deutschland und Südtirol vertreten.

Hildegard Burjan (1883 – 1933)

Verheiratet, Mutter, Akademikerin mit wachem Blick für gesellschaftliche Entwicklungen. Tatkräftig, innovativ und mutig beschritt sie neue Wege der Hilfe - als erste christlichsoziale weibliche Abgeordnete im österreichischen Parlament, als Gründerin der CS. Kraft für ihren Einsatz schöpfte sie aus dem Glauben. Als Jüdin ließ sie sich nach schwerer Erkrankung taufen und wirkte nach dem Motto „Die Liebe Christi drängt uns …“ (2 Kor 5,14). Am 29. 1. 2012 wurde Hildegard Burjan seliggesprochen.

