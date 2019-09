Zweiter Abschnitt der Ortsdurchfahrt von Kilb neugestaltet

Kosten von 195.000 Euro übernehmen Land und Marktgemeinde

St. Pölten (OTS/NLK) - Der zweite Abschnitt der Ortsdurchfahrt von Kilb (Bezirk Melk) im Zuge der Landesstraße B 29 wurde in den vergangenen Wochen mit Kosten von 195.000 Euro (Land Niederösterreich 105.000 Euro, Marktgemeinde 90.000 Euro) auf einer Gesamtlänge von etwa 750 Metern ausgebaut und neugestaltet. Die Arbeiten führten die Straßenmeisterei Mank und Baufirmen aus der Region durch.

„Mir ist es wichtig, die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie die Lebensqualität in unserem Land und in den einzelnen Ortschaften zu verbessern. Die Maßnahmen hier in Kilb sind ein wichtiger Schritt in die gewünschte Richtung“, so Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko. Auch die bestehenden Gehsteige wurden neu asphaltiert und in einigen Bereichen aus Gründen der Barrierefreiheit abgesenkt. Zusätzlich wurden einige Parkplätze in Stand gesetzt. Die Sanierung des ersten Abschnittes der Ortsdurchfahrt von Kilb erfolgte im Vorjahr mit einem Kostenaufwand von 135.000 Euro.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 0676/812-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

