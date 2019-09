Avast Business begrüßt die EET Group als Vertriebspartner für ihren nordischen Markt

Redwood City, Kalifornien und London (ots/PRNewswire) - Avast (LSE:AVST), ein führender Anbieter von digitalen Sicherheitsprodukten für Unternehmen und Verbraucher, gab heute eine Vertriebspartnerschaft mit der EET Group auf dem nordischen Markt bekannt. Die EET Group ist ein spezialisierter IT-Distributor für Unternehmen, der in 26 Märkten in ganz Europa tätig ist, über 920 Marken führt und jährlich mehr als 43.000 Kunden bedient. Sie werden die Produkte von Avast Business in Norwegen, Dänemark, Finnland und Schweden vertreiben.

EET erweitert sein Hardwareportfolio um die Endpunkt-Sicherheitssoftware und -dienstleistungen von Avast Business

Die strategische Partnerschaft wird die bestehenden Aktivitäten von Avast Business auf dem nordischen Markt verstärken, um den Vertrieb des gesamten Avast Business-Portfolios, einschließlich der Anfang des Jahres eingeführten Produkte, Avast Business Secure Web Gateway und Avast Business Patch Management, zu erweitern. EET ist ein hardwareorientierter Distributor und mit Avast gehen sie zum ersten Mal mit einem digitalen Anbieter eine Partnerschaft ein, um Softwareprodukte an kleine und mittlere Unternehmen zu vertreiben.

"EET ist stolz darauf, die Vertriebspartnerschaft mit Avast Business für seine maßgeschneiderten SMB-Produkte auf dem nordischen Markt bekannt zu geben", so Frederik Anderson, Business Line Director of IT Products bei EET. "Der elektronische Softwarevertrieb stellt eine wichtige Chance für EET dar und die Expansion mit einer starken Marke für Sicherheit wie Avast Business wird die Nachfrage innerhalb unserer Kundenbasis unterstützen."

"Die Partnerschaft mit EET ist eine Erweiterung unseres Händlernetzes in Europa. Wir sind nun in der Lage, die Präsenz von Avast Business auszubauen und KMUs in der nordischen Region noch mehr Auswahl bei der Beschaffung unserer Sicherheitsprodukte zu bieten", so Vita Santrucek, General Manager bei Avast Business. "Lokale Unternehmen vertrauen EET, dass sie die besten Produkte anbieten. Geräte in Unternehmen sind zunehmend Bedrohungen ausgesetzt, daher ist die Ergänzung ihres Hardware-Portfolios um unsere Sicherheitssoftware ein überzeugendes Angebot. Diese Partnerschaft bekräftigt unser Engagement für den Ausbau des Ökosystems unserer Vertriebspartner als entscheidendes Element unserer Markteinführungsstrategie."

Informationen zu Avast Business:

Avast Business, www.avast.com/business, ein Teil von Avast (LSE:AVST), einem weltweit führenden Anbieter von Cybersicherheitsprodukten mit über 400 Millionen Anwendern, bietet Endpunkt- und Netzwerksicherheitslösungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) und IT-Dienstleister. Avast Business kombiniert leistungsstarke integrierte Sicherheit mit Fernüberwachungs- und Managementlösungen, um es Unternehmen einfach und erschwinglich zu machen, komplexe und sich entwickelnde Netzwerksicherheitsebenen zu schützen, zu verwalten und zu überwachen. Unterstützt durch das enorme Bedrohungserkennungsnetzwerk von Avast, das zu den größten und fortschrittlichsten der Welt gehört, nutzt Avast Business Technologien für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen und zu stoppen.

Informationen zur EET Group:

Die EET Group, www.eetgroup.com, ist ein Value Added Nischen-IT-Distributor, der Lieferanten und Kunden Expertenwissen, intelligente Logistiklösungen, einzigartigen Vertriebsservice und intelligente Marketingtools bietet. Unter dem Handelsnamen EET Europarts unterstützen sie Qualitätsmarken dabei, ihre Produkte in 26 Ländern auf den europäischen Markt zu bringen. In ihrem hochmodernen Logistikzentrum werden täglich Tausende von Sendungen an mehr als 43.000 Käufer abgewickelt. EET vertritt mehr als 920 Marken.

