Am 6.10. im ORF RadioKulturhaus: Verleihung des Christine-Lavant-Preises 2019

Wien (OTS) - Am Sonntag, den 6. Oktober (11.00 Uhr) findet im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses im Rahmen einer Matinee die Verleihung des Christine-Lavant-Preises 2019 statt. Die Auszeichnung geht in diesem Jahr an die deutsche Schriftstellerin Angela Krauß. Die Veranstaltung kann live-zeitversetzt ab 11.45 Uhr in ORF III miterlebt werden.

In der Jury-Begründung des literarischen Beirats der „Internationalen Christine Lavant Gesellschaft“ heißt es über Krauß:

„Das vielfach ausgezeichnete Werk von Angela Krauß […] arbeitet erfinderisch an und mit Gattungsgrenzen und -konventionen. Es ist ohne Vorbehalt einer ‚historisch-poetischen‘ Wahrnehmung verpflichtet. Wie Peter Handke versteht sie Literatur als eine besondere Form des Wissens und Ahnens, als Gegenentwurf zu vorgefertigtem Denken und den zu umstandslos formulierten Meinungen.“ Angela Krauß stammt aus Chemnitz und studierte von 1976 bis 1979 am Literaturinstitut Johannes R. Becher in Leipzig, wo sie seit 1981 als freie Schriftstellerin lebt. Von Angela Krauß liegen 18 Buchveröffentlichungen vor, dabei handelt es sich um Lyrik und Prosa-Werke wie auch Essays ihrer Poetik-Vorlesungen. Sie wurde – neben vielen anderen Preisen – mit dem Ingeborg Bachmann Preis (1988) und dem Franz Nabl Preis (2011) ausgezeichnet.

Der mit 15.000 Euro dotierte Preis würdigt Schriftsteller/innen, die in ihrem Schaffen einen hohen ästhetischen Anspruch mit humaner Haltung und gesellschaftskritischem Blick vereinen. Der Preis wird auf Vorschlag des international besetzten Literarischen Beirats der „Internationalen Christine Lavant Gesellschaft“ an Personen vergeben, die in deutscher Sprache schreiben und die von der Öffentlichkeit bereits als wichtige literarische Stimmen wahrgenommen wurden. Ergänzend zur Preisverleihung wird Schauspielerin Gerti Drassl aus Lavants „Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus“ lesen und deren inneren Monolog mit Empathie und Präzision hörbar machen. Musikalisch begleitet wird sie dabei von den Musikern von Brot & Sterne – Franz Hautzinger (Trompete), Matthias Loibner (Drehleier) und Peter Rosmanith (Percussion).

Die Matinee (Beginn: 11.00 Uhr) findet in Kooperation von ORF RadioKulturhaus und der „Internationalen Christine Lavant Gesellschaft“ statt. Der Eintritt beträgt EUR 17,-. Mit ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50% ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10% Ermäßigung. ORF III sendet im Anschluss an die live-zeitversetzte Übertragung der Preisverleihung ab 13.25 Uhr die Dokumentation „Du hast meine einfachen Wege durchkreuzt - Erinnerungen an Christine Lavant“ (Eine Produktion von ORF/3sat, 2003). Lavant kommt vor allem in Briefen zu Wort, in denen sie über ihr Leben als Schriftstellerin, über die Menschen in ihrem Dorf oder über die Freuden und Bürden des Lebens schreibt. Alte Filmaufnahmen ergänzen das lyrische Porträt. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage http://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

