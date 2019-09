Tag des Denkmals an der ÖAW zeigte prunkvolle Wissenschaft und historische Promis

Über 500 an Kultur und Forschung interessierte Menschen besuchten am 29. September die Österreichische Akademie der Wissenschaften

Wien (OTS) - Am österreichweiten Tag des Denkmals am 29. September 2019 lud die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) mit ihrem Hauptsitz in der Wiener Innenstadt dazu ein, unter dem diesjährigen Motto "Kaiser, Könige und Philosophen" historische Prominenz im Lichte aktueller Forschung kennenzulernen. Mehr als 500 Menschen folgten der Einladung und erfuhren bei Vorträgen an der ÖAW mehr über Kaiser Maximilian I., Erzherzogin Maria und Joseph von Hammer-Purgstall, erster Präsident der Akademie und aktueller Star eines Buches von Dirk Stermann. Bei Führungen von Kunsthistoriker/innen durch das denkmalgeschützte Hauptgebäude mit seinem berühmten barocken Deckenfresko und den zukünftigen "Campus Akademie" konnten Besucher/innen zudem mehr über die Geschichte des Alten Universitätsviertels erfahren.

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Akademie der Wissenschaften

Dipl.-Soz. Sven Hartwig

Leitung Öffentlichkeit & Kommunikation

+43 1 51581-1331

sven.hartwig @ oeaw.ac.at

www.oeaw.ac.at