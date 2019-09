Drei Verkehrstote in der vergangenen Woche

315 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 29. September

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben zwei Pkw-Lenker und ein Mitfahrer in einem Pkw bei Verkehrsunfällen. Am Samstag, 28. September 2019, kam es im Bezirk Linz-Land, Oberösterreich, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person ums Leben kam. Eine 68-jährige Pkw-Lenkerin kam aus bisher unbekannter Ursache über die Sperrlinie einer Bundesstraße und prallte frontal in einen entgegenkommenden Pkw. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde die 66-jährige Lenkerin des entgegenkommenden Pkw so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Am Wochenende verunglückte ein Verkehrsteilnehmer tödlich.

Zwei Menschen kamen in der Vorwoche auf einer Bundesstraße und einer auf einer Landesstraße ums Leben. Je ein Verkehrstoter musste in Kärnten, Oberösterreich und Vorarlberg beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursache war in einem Fall Unachtsamkeit/Ablenkung. Bei zwei Unfällen konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden.

Vom 1. Jänner bis 29. September 2019 gab es im österreichischen Straßennetz 315 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2018 waren es 313 und 2017 314

