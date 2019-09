SPÖ Wien-Novak bedankt sich bei allen Wahl-UnterstützerInnen

"Wir sind stolz auf alle, die in diesem Wahlkampf alles gegeben haben"

Wien (OTS/SPW) - SPÖ-Wien Landesparteisekretärin Barbara Novak hat sich am Sonntagabend bei allen MitarbeiterInnen, FunktionärInnen, AktivistInnen und allen, die die SPÖ im Nationalratswahlkampf unterstützt haben, bedankt. Nur dank ihrer tatkräftigen Hilfe wurde die Sozialdemokratie auch bei dieser Wahl wieder klare Nummer 1 in Wien.

„48.000 Hausbesuche, 500 Straßenaktionen, 350 Stunden mit dem Café Mobil, 500.000 Folder, 65.000 Türhänger und 56.000 verteilte Kipferl zeigen die volle Stärke der Wiener Sozialdemokratie. Wir sind stolz auf alle, die in diesem Wahlkampf alles gegeben und dafür gesorgt haben, dass die Sozialdemokratie in Wien auf dem ersten Platz gelandet ist. Wir hätten uns zwar ein besseres Ergebnis erhofft, im Bundesländervergleich ist es aber dennoch durchaus respektabel. Für den tatkräftigen Einsatz unserer HelferInnen möchten wir uns daher herzlich bedanken!“, so Novak.



