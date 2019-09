Freiheitliche Wirtschaft (FW) – Die NEUE FREIHEIT: Unser Weg einer Wirtschaft 4.0 geht weiter!

BO-Krenn: Fokus auf fundierte freiheitliche Wirtschaftspolitik wird neu aufgestellt fortgesetzt!

Wien (OTS) - „Gemeinsam mit FPÖ-Bundesparteiobmann Ing. Norbert Hofer haben wir uns das Ziel gesetzt, Reformen und effektive Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen und attraktiven Wirtschaftsstandort Österreich zu etablieren. Diesen Weg werden die neu gewählten FPÖ-Abgeordneten mit klarer freiheitlicher Handschrift im Nationalrat weitergehen“, sieht der Bundesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft (FW) und WKÖ-Vizepräsident, Matthias Krenn, als Auftrag der freiheitlichen Wählerschaft.

Krenn weiter: „Neuerlich haben es Vertreter der Freiheitlichen Wirtschaft ins Parlament geschafft, denen ich hiermit persönlich gratuliere. Mit diesen starken Stimmen wird sichergestellt, dass unsere Visionen und Ideen für eine zukunftsfitte Wirtschaft 4.0 auf parlamentarischer Ebene Gehör und Umsetzung finden.“

„Besondere Anerkennung und Dank gebührt BPO Ing. Norbert Hofer für seinen unermüdlichen Wahleinsatz, Teamgeist und starken Willen zu Veränderungen. Wir werden auch in Zukunft gemeinsam und neu aufgestellt an einem Strang ziehen. Unbeirrt werden wir so unsere Konzepte basierend auf den Faktoren Stabilität, Kontinuität sowie Planungs- und Rechtsicherheit fortführen und ausbauen. Wir haben noch viel vor, werden der Motor für Reformen bleiben und fundierte Wirtschaftspolitik machen“, so FW-Pressesprecher Andreas Bussek abschließend.



