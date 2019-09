NR-Wahl - Rendi-Wagner: „Werden Weg der Menschlichkeit gemeinsam weitergehen“

Dank an alle WählerInnen und UnterstützerInnen – „Ergebnis nicht das, was wir uns gewünscht haben“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Spitzenkandidatin, Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner hat sich heute, Sonntagabend, im SPÖ-Festzelt in der Wiener Löwelstraße bei allen WählerInnen und UnterstützerInnen bedankt. „Danke an alle WählerInnen, die uns das Vertrauen ausgesprochen haben. Und Danke an alle, die mich vom ersten Tag an unterstützt und gemeinsam mit mir gekämpft haben“, sagte Rendi-Wagner. Die SPÖ-Vorsitzende betonte weiters: „Mit dem Ergebnis können wir nicht zufrieden sein. Es ist nicht das, wofür wir bis zur letzten Sekunde gekämpft haben“, so Rendi-Wagner. Die SPÖ-Vorsitzende machte deutlich, dass die SPÖ im Wahlkampf von Anfang an auf Themen gesetzt hat. „Und ich bin überzeugt: Es waren, sind und werden auch weiterhin die richtigen Themen sein, weil wir damit Antworten auf die Probleme der Menschen geben“, betonte Rendi-Wagner. ****

Für die SPÖ-Bundesparteivorsitzende ist klar: „Der heutige Tag ist eine Zwischenstation, unser Weg geht weiter. Und wir werden unseren Weg der Menschlichkeit gemeinsam Schulter an Schulter weitergehen – für alle, die in diesem wunderschönen Land leben!“, unterstrich Rendi-Wagner. (Schluss) mb/up

