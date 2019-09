Grüne OÖ: Kaineder:NRW 2019: Es ist geschafft – Grüne und Klimaschutz sind mit einem grandiosen Ergebnis zurück im Parlament

Ergebnis ist klarer Auftrag, Klimaschutz endlich mutig, entschlossen und effektiv anzugehen

Linz (OTS) - „Was für ein Abend, was für ein Ergebnis. Es ist geschafft, das große Ziel erreicht. Noch sind es vorläufige Daten. Aber es zeichnet sich ab, dass die Grünen und damit der Klimaschutz nicht nur zurück im Parlament sind. Es wird immer deutlicher, dass dies mit einem großartigen Ergebnis gelungen ist. Dieses fulminante Comeback haben wir den vielen Menschen zu verdanken, die uns unterstützt und bei unserer Rückkehr begleitet haben. All jenen, die uns wieder oder erstmals ihre Stimme gegeben und ihr Vertrauen geschenkt haben. Allen, denen der Klimaschutz und die Rettung des Planeten ein großes Anliegen ist. Die in uns Grünen die Garanten sehen, dass im Hohen Haus nun wirkliche Klimaschutzpolitik gemacht wird. Dafür bedanken wir uns herzlich aber auch demütig“, kommentiert der Spitzenkandidat der Grünen OÖ für die NRW, Landessprecher LAbg. Stefan Kaineder das bisher vorliegende Ergebnis der Nationalratswahlen.

Dieser Erfolg ist das Ergebnis harter Arbeit eines geschlossenen Teams. Er ist vor allem das Ergebnis einer klaren, konsequenten und unerschütterlichen Haltung beim Klimaschutz, der größten Herausforderung unserer Zeit. „Wir sehen diesen Wahlerfolg selbstverständlich als glasklaren Auftrag an uns und die gesamte Politik. Die Menschen sehen und spüren die Folgen der Klimakrise und wollen, dass diese große Zukunftsfrage endlich angegangen wird. Klimaschutz muss das Kernanliegen der nächsten Regierung sein, und zwar ab Tag 1. Denn wir haben wertvolle Jahre beim Klimaschutz verloren, gerade hier in Oberösterreich. Das muss sich gravierend ändern und der Klimaschutz auch hier im Land mutig und entschlossen angegangen werden“, betont Kaineder.

