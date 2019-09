ORF III am Montag: „Runde der ChefredakteurInnen: Der Tag danach“ zur Wahl 19

Außerdem: Dreiteiliger „ORF III Themenmontag“ zur Modeindustrie über „Die Outlet-Lüge“, „Giftige Kleidung“ und „Die Wahrheit hinter Baumwolle“

Wien (OTS) - Österreich hat gewählt – am Tag nach der Nationalratswahl 2019 bittet ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher eine „Runde der ChefredakteurInnen“ (20.15 Uhr) zur Diskussion. Die Wahl ist zwar geschlagen, aber jetzt geht es ans Verhandeln: Wer regiert mit wem? Und was bedeutet der Wahlausgang für die österreichische Parteienlandschaft? Darüber sprechen Rainer Nowak (Die Presse), Christian Nusser (Heute), Hubert Patterer (Kleine Zeitung), Christian Rainer (profil), Martina Salomon (Kurier) und Georg Wailand (Kronen Zeitung).

Danach beleuchtet ein dreiteiliger „ORF III Themenmontag“ die Schattenseiten der Modeindustrie. Die erste Dokumentation von Ingrid Bertram und Nina Lindlahr entlarvt „Die Outlet-Lüge“ (21.05 Uhr). Wer gerne im Outlet-Center kauft, der kauft vielleicht in dem Glauben, es handle sich immer um Ware, die bis vor Kurzem im Einzelhandel zum „regulären“ Preis zu haben war – nur günstiger. Doch nicht alle Kleidungsstücke wurden zuvor zu einem höheren Preis im Handel angeboten. Einiges wird vielmehr direkt nur für Outlet-Center produziert – und dies absichtlich in einer schlechteren Qualität, die man bei großen Markennamen nicht erwartet. Ein Test wies nach, dass die fürs Outlet produzierte Ware aus weniger Stoff gefertigt wird. Die Nähte waren schlechter verarbeitet, die Drucke minderwertig und die Maße verschnitten. Der Kunde oder die Kundin sieht den Unterschied kaum.

Um 21.55 Uhr untersucht ein Film von Sophie Bonnet „Giftige Kleidung – Chemikalien in der Modeindustrie“. Die neue Jacke soll wasserabweisend sein, die Bluse soll nicht knittern und die Hose nicht ausbeulen. Die Ansprüche der Kundinnen und Kunden sind hoch. Daher setzt die Textilindustrie jede Menge Chemikalien ein. Nicht nur bei Billigkleidung, sondern auch bei Markenartikeln und hochpreisiger Ware. Viele dieser Giftstoffe sind in Europa verboten, doch der Großteil der Kleidung wird ohnehin in Asien produziert.

Die abschließende „WELTjournal +“-Doku erläutert „Die Wahrheit hinter Baumwolle“ (22.45 Uhr). Baumwolle ist die beliebteste Textilfaser:

stabil und reißfest, gleichzeitig weich und angenehm zu tragen. Der Großteil wird in Indien, Pakistan, Bangladesch und Usbekistan produziert, oftmals unter unwürdigen Bedingungen.

