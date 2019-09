EuroMillionen - Keine "5 plus 2", nächsten Dienstag geht es um 190,0 Mio. Euro

Wien (OTS) - Bei der Euromillionen Ziehung vom Freitag, dem 27. September 2019 wurden folgende Gewinnzahlen gezogen:

24, 37, 41, 43, 46 Sternenkreis: 2, 8

ÖsterreichBonus Quittungsnummer: 6401216887

Es gibt keinen Europot-Gewinner ("5 plus 2 Richtige"). Bei der nächsten Ziehung am kommenden Dienstag geht es erneut um exakt 190 Millionen Euro, da dies laut Spielbedingungen die maximale Gewinnsumme für den Europot ist. Der darüber hinaus gehende Betrag wird der Gewinnsumme des 2. Ranges zugeschlagen und kommt den Gewinnern von „5 plus 1 Richtigen“ zugute.

Die Gewinnermittlung brachte folgendes Ergebnis:

0 mal 5 + 2 im Europot 190.000.000,00 Euro. 4 mal 5 + 1 zu je 4.698.171,80 Euro. 8 mal 5 + 0 zu je 69.827,40 Euro. 84 mal 4 + 2 zu je 3.252,80 Euro. 1.341 mal 4 + 1 zu je 217,30 Euro. 3.553 mal 3 + 2 zu je 114,50 Euro. 3.070 mal 4 + 0 zu je 75,10 Euro. 54.412 mal 2 + 2 zu je 19,50 Euro. 64.732 mal 3 + 1 zu je 17,30 Euro. 145.079 mal 3 + 0 zu je 14,60 Euro. 328.406 mal 1 + 2 zu je 9,10 Euro. 973.849 mal 2 + 1 zu je 9,20 Euro. 2.172.833 mal 2 + 0 zu je 5,00 Euro.

