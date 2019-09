SPÖ-Wahlkampffinale (4) – Rendi-Wagner: „Gemeinsam schaffen wir alles: Es wird die Menschlichkeit siegen!“

„Wer die Neuauflage der Ibiza-Koalition nicht will, muss am Sonntag SPÖ wählen“

Wien (OTS/SK) - In ihrer Rede im bis auf den letzten Platz gefüllten Festzelt in der Wiener Löwelstraße hielt SPÖ-Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner fest, dass nur die Sozialdemokratie stark genug ist, die Fortführung der Ibiza-Koalition zu verhindern: „Wer die Neuauflage der Ibiza-Koalition nicht will, muss am Sonntag SPÖ wählen“, so Rendi-Wagner, die die Richtung für die kommenden 48 Stunden vorgab. „Jetzt heißt es rennen, rennen, rennen. Wir haben noch 48 Stunden Zeit, ein neues Kapitel für Österreich nach dem Ibiza-Skandal aufzuschlagen.“ Unter tosendem Beifall zeigte sich Rendi-Wagner überzeugt: „Gemeinsam schaffen wir alles: Es wird die Menschlichkeit siegen!“ ****

Am Sonntag geht es um alles, denn diese Wahl ist eine Richtungsentscheidung: „Eine Wahl, die darüber entscheiden wird, ob unser Land weiter gespalten wird von einer türkis-blauen Koalition, die unser Land in die größte Krise der Zweiten Republik geführt hat“, sagte Rendi-Wagner, die eindringlich vor der Neuauflage der türkis-blauen Koalition warnte. Diese habe „augenscheinlich das ganze Land zu einem Selbstbedienungsladen gemacht.“ Dabei wurden „die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer weiter ausgehöhlt und die 60-Stunden Woche in einer Nacht- und Nebelaktion eingeführt“, so die SPÖ-Spitzenkandidatin. An jene, die letztes Mal FPÖ gewählt haben und jetzt enttäuscht sind, machte Rendi-Wagner deshalb ein Angebot: „Wer eine anständige, eine saubere Politik haben will, die sich um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kümmert, ihre Sorgen und Nöte ernst nimmt, den lade ich ein, diesmal SPÖ zu wählen.“

„Ihr entscheidet, ob es mit einer neuen türkis-blauen Koalition weiter heißt: Nichtstun in den zentralen Fragen Österreichs“, schwor Rendi-Wagner die BesucherInnen des SPÖ-Festzelts ein. „Ihr entscheidet, ob es mit Türkis-Blau weiter keine einzige Maßnahme für leistbares Wohnen geben wird und die Pflege in Zukunft nicht abgesichert wird. Ihr entscheidet, ob es mit Türkis-Blau auch künftig keine fairen Löhne geben wird und kein Schließen der Lohnschere zwischen Männern und Frauen“, so Rendi-Wagner, die das vergiftete gesellschaftliche Klima der 18 Monate unter Türkis-Blau anprangerte: „Österreich kann es besser!“

„Österreich war immer dann am stärksten, wenn wir alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht oder Dicke der Briefbörse in die Zukunft mitgenommen haben“, sagte Rendi-Wagner. „Wir wollen unser Österreich besser machen – mit fairen Löhnen, mit leistbaren Mieten, mit Sicherheit im Alter, mit Chancengerechtigkeit für Kinder und Jugendliche und einer sauberen Umwelt.“ Die Sozialdemokratie stehe für Antworten auf die Fragen der Menschen. „Es braucht Jobs, von denen man gut leben kann. Deshalb brauchen wir einen Mindestlohn von 1.700 Euro – und das steuerfrei.“ Außerdem brauche es Mieten, die man sich leisten kann und eine staatliche Pflegegarantie für alle Menschen in Österreich. „Und es braucht eine intakte Umwelt“, so Rendi-Wagner, die versprach: „Ich werde dafür kämpfen, als Mutter und Politikerin.“

„Am Sonntag treffen wir eine große Entscheidung“, sagte Rendi-Wagner. „Wir können diese türkis-blaue Koalition beenden“, eine Koalition, die so vieles aufs Spiel gesetzt und Gräben in unserem Land aufgerissen habe. „Stoppen wir das und gehen endlich aufeinander zu. Stärken wir, was Österreich die letzten Jahrzehnte ausgemacht hat – den Zusammenhalt und das Miteinander“, sagte Rendi-Wagner: „Deshalb bitte ich die ÖsterreicherInnen, unsere sozialdemokratische Bewegung zu unterstützen, damit Österreich stark ist – sozial, ökonomisch und ökologisch.“ (Schluss) ls/mb

