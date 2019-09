SPÖ-Wahlkampffinale (3) – Vranitzky: Volle Unterstützung für Pamela Rendi-Wagner: „Wir sind mit dir!“

Ehemaliger SPÖ-Vorsitzender und Bundeskanzler Vranitzky beim SPÖ-Wahlkampffinale: Sozialdemokratische Werte und Konzepte wichtiger denn je

Wien (OTS/SK) - Der ehemalige SPÖ-Vorsitzende und Bundeskanzler a.D. Franz Vranitzky hat heute, Freitag, beim SPÖ-Wahlkampffinale seine volle Unterstützung für Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner bekräftigt. „Liebe Pam, du bist unsere neue Zeit, und wir sind mit dir!“. Vranitzky widerlegte in seiner Rede auch die von Neoliberalen und Neokonservativen immer wieder aufgegriffene These vom angeblichen Ende der Sozialdemokratie. „Die Neoliberalen und Neokonservativen sollen sich eine andere Lektüre suchen. Es braucht die Sozialdemokratie mehr denn je. Denn wir haben beispielsweise noch immer keinen gleichen Lohn für gleiche Arbeit und auch keine ausgewogene und sozial gerechte Bildungspolitik. Daher, liebe Freundinnen und Freunde: Es braucht uns. Es braucht sozialdemokratischen Einsatz, es braucht sozialdemokratische Werte und Konzepte – im Interesse der Menschen in diesem Land“, betonte Vranitzky unter großem Applaus. ****

Kritik übte Vranitzky an der gescheiterten Ibiza-Koalition aus ÖVP und FPÖ. Vranitzky erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass sich Exponenten der gescheiterten ÖVP/FPÖ-Koalition „an autoritären Politikern angelehnt haben. Da wurde nach Russland und zu den Salvinis und Orbans gefahren. Das war ein Schritt in den Nationalismus und hat eine europafeindliche Einstellung offenbart. Umso mehr sind wir als Sozialdemokratie gefordert, aufrecht zu stehen, das Wort zu ergreifen und dagegen aufzutreten“, sagte Vranitzky. (Forts.) mb/sc

