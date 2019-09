Bürgermeister Michael Ludwig zeigt Herz

Stadtchef beteiligte sich an Kunstaktion „Mind the Heart“ der zwei israelischen Künstler Maya Gelfman und Roie Avidan

Wien (OTS/RK) - Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat heute, Freitag, im Wiener Rathaus ein Herz aus rotem Wollgarn entgegengenommen - und zwar im Rahmen der internationalen Aktion „Mind the Heart“. Damit werben die israelischen Künstler Maya Gelfman und Roie Avidan für Toleranz, Respekt und Mitmenschlichkeit. Das Foto des Bürgermeisters mit dem Herz wird Teil einer großen Kunst-Installation, die sich aus Bildmotiven aus der ganzen Welt zusammensetzt.

An der Aktion haben sich neben dem Stadtchef auch zahlreiche Promis beteiligt, zum Bespiel: Staatsopern-Chef Dominique Meyer, Israel-Botschafterin in Österreich Tayla Lador-Fresher, Opern-Diva Elina Garanca, Autor und TV-Macher David Schalko, VHS-Urania-Chef Werner Gruber, Moderator Alfons Haider, Star-Geiger Julian Rachlin, Schauspielerin Julia Stemberger, Kabarettist Erwin Steinhauer, Burg-Schauspieler Nicholas Ofczarek sowie Rekord-Kicker und Coach der israelischen National-Elf Andreas Herzog.

Auch andere Städte nehmen an der Aktion teil, darunter London, New York City, die "Hillary Clinton Children’s Library" in Little Rock, Arkansas sowie das Smithsonian Museum in Washington, der Hauptstadt der Vereinigten Staaten.

Ein weiteres Herz hinterließen Gelfman und Avidan in der Lobby des „Magdas“ Hotel in der Leopoldstadt, das von der Caritas betrieben wird.

Service: Fotos aller TeilnehmerInnen unter https://ag18.at/mind-the-heart/?lang=de (Schluss) ato/red

