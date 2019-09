Breuninger startet TV-Kampagne im DACH-Bereich

Neuer TV-Spot von Michel Comte

Stuttgart (ots) - Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger startet mit einem neuen TV-Spot. Der vom Schweizer Multimediakünstler Michel Comte gedrehte Spot wird ab Sonntag, 29. September 2019 in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgestrahlt.

Im gesamten DACH-Bereich belegt Breuninger bis Anfang Dezember u.a. besteSendeplätze zur Primetime sowie Pre-Prime. Der TV-Spot wurde sowohl auf Deutsch und Schweizerdeutsch eingesprochen.

Nach dem erfolgreichen Start des Schweizer Online-Shops im August erfolgt mit dem TVSpot der nächste Schritt, Breuninger weiter in der Schweiz zu etablieren. Eine weitere Besonderheit: In der Schweiz werden exklusive Cut-in Platzierungen in reichweitenstarken TV-Formaten wie The Voice, taff oder Red! zu sehen sein. Hierbei wird der Spot nicht als Unterbrechung, sondern während der laufenden Sendung integriert.

In Österreich ist der Breuninger TV-Spot maßgeblich im ORF zu sehen. Auf allen österreichischen Privatsendern erfolgt die Ausstrahlung gleichzeitig zur Primetime.

Breuninger CEO Holger Becker: "Im Zuge unserer erfolgreichen Wachstumsstrategie stationär wie online, vor allem auch in unseren neuen Märkten Österreich und der Schweiz, wollen wir die Bekanntheit von Breuninger weiter steigern, um damit neue und bestehende Kunden von unserem Angebot zu begeistern."

Gedreht wurde der 15 Sekunden lange Film vom Schweizer Multimedia-Künstler Michel Comte, mit dem Breuninger seit 2017 für Marketingkampagnen zusammenarbeitet. Die Aufnahmen entstanden im Zuge des diesjährigen Shootings zur Kampagne "Garden of Beauty", die das ganze Jahr über in den Breuninger Häusern zu sehen ist. Die Musik stammt vom britischen Künstler Vichet Vong und wurde für Breuninger extra komponiert und eingespielt.

Unter folgendem Link kann der Breuninger TV-Spot angesehen werden: https://www.picdrop.de/niedermueller/Breuninger-TV-Spot (verfügbar ab 29.09.2019)

