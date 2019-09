Wandel: Klimastreik statt Wahlkampfabschluss

Wir können unsere Kampagne nicht beenden, wenn noch keine Probleme in unserer Politik gelöst sind

Wien (OTS) - “Wir haben unseren Wahlkampagnenabschluss heute abgesagt. Unsere Arbeit ist heute, am Sonntag und auch am Montag nicht vorbei. Die Probleme werden nach der Wahl nicht weniger. Heute sind wir beim Klimastreik und am Montag arbeiten wir weiter für die Sache, weil es uns um wirklichen Wandel geht”, erklärt Wandel-Spitzenkandidatin Dani Platsch. Alle anderen Parteien veranstalten heute ihren Wahlkampfabschluss und feiern sich für Kampagnen, in denen es um nichts ging. Gleichzeitig streiken heute Millionen Menschen weltweit für den Klima- und Umweltschutz. Um die Klima- und Umweltkrise zu lösen, braucht es politische Lösungen, die an die Wurzel der Probleme gehen. Das Herumbasteln an den Symptomen ist und bleibt sinnlos. Unser System stellt Profit über Mensch, Tier und Planet. Dieses System, sprich den Kapitalismus, müssen wir überwinden, wenn wir eine Chance haben wollen.

Systemwandel statt Klimawandel

“Die heutigen Herausforderungen sind nur mit einem Systemwandel lösbar. Alle wissen und spüren das. Nur in der Politik und im Parlament kommt nichts davon an, weil sie nichts davon hören wollen. Weil sie Teil dieses System sind. Sie sind die politischen Handlanger der Reichen und Konzerne und werden sich nicht selber abschaffen.”, so Fayad Mulla, Spitzenkandidat vom Wandel. “Wer nicht vom Kapitalismus reden will, soll auch zur Klima- und Umweltkrise schweigen. Wir stellen diese und andere mutige Forderungen nach anständigen Löhnen, Wohnungen im Besitz derer, die drinnen wohnen und mehr Demokratie durch einen Bürgerrat statt Bundesrat. Das und mehr fehlt in der Politik. Wir alle sehnen uns nach Neuem, aber vom Hoffen alleine kann es nicht entstehen. Auch nicht vom kleinsten Übel wählen. Neues braucht Unterstützung und Zuspruch. Also wählen wir unsere Überzeugung. Es gibt viel zu gewinnen” sagt Mulla weiter.

Das Video dazu: https://youtu.be/lSHN69xDRwM

Rückfragen & Kontakt:

Flavia Forrer, Presseteam Wandel, +43 677 62909222, presse @ derwandel.at