„Sport am Sonntag“ mit Kraft und Schlierenzauer im Gespräch

Am 29. September ab 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert „Sport am Sonntag“ am 29. September 2019 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Stefan Kraft und Gregor Schlierenzauer im Gespräch

Der Sommer-GP in Hinzenbach: die zwei ÖSV-Adler im Interview.

Tanja Frank und Lorena Abicht live zu Gast

Österreichs Olympiahoffnungen im Segeln, die Vize-Weltmeisterinnen Tanja Frank und Lorena Abicht, sind live zu Gast.

Von Olympia zum Showstar in Las Vegas

Nadine Brandl war Olympiateilnehmerin und die beste Synchronschwimmerin Österreichs. Jetzt ist sie ein Star bei einer „Cirque du Soleil“-Show in Las Vegas. „Sport am Sonntag“ hat sie besucht.

Die ÖFB-Cup-Auslosung

Nach den Pokal-Fights in dieser Woche: Die Auslosung des UNIQA-ÖFB-Cup-Achtelfinales live im Studio.

Der GP von Russland

Ferrari hofft in Sotschi auf die Fortsetzung der Siegesserie.

