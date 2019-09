AVISO – Nationalratswahl: Stimmabgabe von SPÖ-Spitzenkandidatin und Bundesparteivorsitzender Pamela Rendi-Wagner

Sonntag, 29. September 2019, 9.30 Uhr

Wien (OTS/SK) - Anlässlich der Nationalratswahl am Sonntag, 29. September 2019, wird SPÖ-Spitzenkandidatin, Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner ihre Stimme um 9.30 Uhr in der Schule der Stadt Wien in der Stubenbastei 3, 1010 Wien abgeben. ****

Ort: Schule der Stadt Wien, Wahllokal Wahlsprengel 01015,

1010 Wien, Stubenbastei 3

ACHTUNG: Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen dürfen nur noch Wählerinnen und Wähler das Wahllokal betreten. Für die Medien besteht Film- und Fotomöglichkeit vor dem Eingang. (Schluss) mb/bj

