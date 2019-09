Xinhua Silk Road: State Grid nimmt GIL-Versorgungsstollen-Projekt über 1000KV im Osten Chinas in Betrieb

Peking (ots/PRNewswire) - Ein Projekt, in dessen Rahmen ein Versorgungsstollen mit gasisolierten Übertragungsleitungen (GIL) über 1000KV errichtet wurde, ist kürzlich im Osten Chinas in Betrieb genommen worden, was die führende Rolle des Unternehmens im Bereich der Ultrahochspannungsstromübertragung (ultra-high-voltage, UHV) weiter stärkt.

Das Projekt, das von einer der Tochtergesellschaften von State Grid in der Provinz Jiangsu konstruiert wurde, dient als Verbindungsglied zwischen Suzhou und Nangtong, zwei sich in der Provinz Jiangsu befindlichen Städte, bietet weltweit die höchste Netzspannungskapazität, größte Stromübertragungskapazität sowie längste Reichweite über komplexe Landschaften hinweg und lässt UHV-Leitungen weltweit erstmals Flusstunnel durchqueren.

Das Projekt bedient sich weltmarktführender 1000KV GIL-Technologien und schafft so eine bedeutende technologische Innovation im Bereich der UHV-Stromübertragung.

Mit den einphasigen 5,8 km langen GIL sowie den sechsphasigen GIL, die sich insgesamt über 35 km erstrecken, bietet das Projekt revolutionäre Methoden für die sich im Rahmen der Energiewende verändernden Anforderungen.

GIL bieten eine sichere und flexible Alternative zu Oberleitungen und gewinnen aufgrund ihres geringeren Einwirkens auf das Landschaftsbild sowie ihrer minimalen elektromagnetischen Strahlung an Bedeutung.

Hinzu kommt, dass das Stromnetz im Rahmen ökologischer Beweggründe zunehmend von fluktuierenden erneuerbaren Energieträgern versorgt wird und Stromerzeugung überwiegend entfernt von den Lastzentren stattfindet, sodass GIL zu einer Voraussetzung für die Stärkung und Innovation des Übertragungsnetzes geworden sind.

Das GIL-Projekt ist in der energiebedürftigen Provinz Jiangsu optimal positioniert, um ein UHV AC-Ringnetzwerk in im Osten Chinas gelegenen Regionen zu vervollständigen. So kann die Stromaufnahmekapazität auf 69,80 Millionen KW erhöht werden, sodass Energie über bereits bestehende Leitungen wie die Zhundong (Xinjiang)-Wannan (Anhui)-Leitung reibungsloser aufgenommen und Energie vom Westen zum Osten Chinas übertragen werden kann.

Doch die Schaffung solch großangelegter elektrischer Anlagen erfordert eine hohe Aufmerksamkeit für Details. Innovation macht hierbei das Kernstück aus, damit Industrielücken mit noch nie dagewesenen Ansätzen gefüllt werden können. Durch die Bereitstellung von 129 Inventionen und Gebrauchsmusterkonzepten, 18 technischen Standards sowie eigens entwickelter Installations- und Technologievorgaben bietet das GIL-Projekt aktuelle Anhaltspunkte in Bezug auf weltweite Energiekonnektivität sowie die Konstruktion von der Energieversorung dienenden Tunneleinrichtungen, die durch Gebirgs- und Meeresvorkommen herausgefordert wird.

Darüber hinaus steuert das Projekt die Anwendung eines in Bezug auf Energie flächendeckenden Internets der Dinge (Internet of Things, IoT), um ein flexibles, funktionelles und intelligentes Kontrollsystem einzurichten, das Anlagendiagnoseautomatisierung sowie eine intelligente Mitarbeitersteuerung umsetzt, um weiterhin einen sicheren Einsatz gewährleisten zu können.

In ihrer Funktion als Zentrum zur Energiegewinnung, -übertragung, -konversion und -nutzung mit einem optimierten Leistungsvermögen und verbesserter Sicherheitskontrolle veranschaulichen GIL die Vision des Strommagnaten, zu einem weltweit führenden Energieverbindungs-Unternehmen zu werden, das als Knotenpunkt und Plattform für gemeinsame Interessen dient und gleichzeitig danach strebt, ein leistungsstarkes, intelligentes Stromnetz mit in Bezug auf Energie flächendeckender IoT-Kapazität zu schaffen.

Als weltweit größtes Versorgungsunternehmen stellt State Grid 1,1 Milliarden Kunden rund um den Globus die Dienstleistung Elektrizität zur Verfügung.

