AVISO 6. Oktober: AK/ÖGB Niederösterreich-Familienfest im Mostviertel

Spiel, Spaß und Information für Groß und Klein am Messegelände in Wieselburg

St. Pölten (OTS) - Spiel, Action und jede Menge Spaß gibt es für alle BesucherInnen beim Familienfest am 6. Oktober in Wieselburg. Ab 10 Uhr laden zahlreiche Aktivitäten – darunter ein Schwerelosigkeitssimulator, Kletterturm und Bungee Trampolin – am Volksfestplatz in den Messehallen 8,9 und 10 zum Mitmachen ein. Zauberer, Ballonkünstler und Kasperl sowie Verlosungen von vielen wertvollen Preisen garantieren zudem Unterhaltung für die ganze Familie. Neben den vielzähligen Attraktionen wartet auf die BesucherInnen ein breites Informationsangebot. Fachgewerkschaften, die AK Niederösterreich und ihre PartnerInnen zeigen an zahlreichen Ständen ihren Einsatz für niederösterreichische ArbeitnehmerInnen und informieren umfassend über ihre Aktivitäten.

Der Eintritt ist frei. Verpflegungsmöglichkeiten stehen am Gelände zur Verfügung.

Programm-Highlights

kidsMANIA Smiley-Tour mit über 20 Spiel- und Spaßstationen

Infostände der AK Niederösterreich, Fachgewerkschaften und PartnerInnen

Aerotrim (Schwerelosigkeitssimulator)

ARBÖ Aufprall-Simulator

Bungee-Trampolin

Kletterturm und Slackline (Naturfreunde)

Modellbau-Shows und Ausstellung

Virtual Reality (3D-Welt)

Bastel-Mal-Schneidearbeit (Kinderfreunde)

Zauberer, Ballonkünstler, Kasperl

Gewinnspiel

EINTRITT FREI!

Termindaten:

Wann: Sonntag, 6. Oktober 2019 ab 10 Uhr

Wo: Messegelände Wieselburg

Volksfestplatz 3, 3250 Wieselburg

Infos: noe.arbeiterkammer.at/Veranstaltungen

Elisabeth Hell, Abteilung Betriebsaktivitäten und Jugendprojekte Telefon: 05 7171-22814