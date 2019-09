AVISO: Stimmabgabe von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein für die Nationalratswahl

Medientermin am Sonntag, 29. September 2019

Wien (OTS) - Am Sonntag, dem 29. September 2019, wird Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein ihre Stimme für die Nationalratswahl in der Schule der Stadt Wien in der Burggasse abgeben.

Termin für Medien:

Sonntag, 29. September 2019

15.00 Uhr

Stimmabgabe von Bundeskanzlerin Bierlein

FOTO- und FILMMÖGLICHKEIT

Ort: Schule der Stadt Wien, Burggasse 14-16, 1070 Wien

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Bilder zu diesem Termin werden im Anschluss über das Fotoservice des Bundespressedienstes unter fotoservice.bundeskanzleramt.at kostenfrei abrufbar sein.

