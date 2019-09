2 Millionen sahen gestrigen Wahl-19-Abend im ORF

Bis zu 1,354 Millionen bei „Diskussion der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten“, Topwert für Filzmaier-Analyse in „ZIB 2“

Wien (OTS) - Von wegen Politik-Müdigkeit: Die gestrige „Diskussion der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten“ (26. September 2019) erreichte bis zu 1,354 Millionen Politikinteressierte (durchschnittlich waren 1,146 Millionen bei 39 Prozent Marktanteil, 34 Prozent in der Zielgruppe 12–49 und 33 Prozent bei den 12- bis 29-Jährigen via ORF 2 live dabei) und war damit die mit Abstand meistgesehene Wahl-19-Sendung im österreichischen Fernsehen.

Die Nettoreichweite der gestrigen Diskussion liegt bei 1,903 Millionen, der weiteste Seherkreis samt „ZIB 2“ und Filzmaier-Analyse bei 1,996 Millionen. Die „ZIB 2“ erreichte gestern mit 1,017 Millionen Zuseherinnen und Zusehern bei 46 Prozent Marktanteil ebenfalls einen Topwert.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Ich freue mich sehr, dass gestern Abend zwei Millionen Österreicherinnen und Österreicher das umfassende Angebot in ORF 2 genutzt haben. In einem Wahlkampf mit einer nie dagewesenen Zahl an Info- und Diskussionssendungen mit allein sechs Elefantenrunden im heimischen Fernsehen zeigt sich einmal mehr, dass das Publikum den spannenden und neu gestalteten ORF-Klassiker zur mit Abstand meistgesehenen Sendung in diesem Wahlkampf gemacht hat. Ich danke dem gesamten Team, allen voran Claudia Reiterer und Armin Wolf, sehr herzlich für dieses öffentlich-rechtliche Benchmark-Format, das gemeinsam mit den anschließenden Analysen in der ,ZIB 2‘ und auf ORF III einmal mehr die Österreicherinnen und Österreicher bestmöglich informiert hat.“

