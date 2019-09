Zwei Festnahmen wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in mehreren Bekleidungsgeschäften

Wien (OTS) - 26.09.2019, 15:30 Uhr

Wien - Donaustadt

Ein Ladendetektiv hielt zwei Personen vor einem Bekleidungsgeschäft an, nachdem er sie nach eigenen Angaben beim Diebstahl von Kleidungsstücken beobachtet hatte. Die Polizeibeamten konnten bei den beiden Angehaltenen, einem 31-jährigen Mann und einer 61-jährigen Frau (beide kroatische Stbg.), einige Kleidungsstücke sicherstellen. Bei der Sachverhaltsklärung versuchten die Beiden einen Autoschlüssel vor den Polizisten zu verstecken, daher wurde auch in dem PKW nach Diebesgut gesucht. Dabei konnten weitere zahlreiche Kleidungsstücke, zum Teil sogar noch mit Diebstahlssicherung versehen, aus verschiedenen Bekleidungsgeschäften sichergestellt werden.

Die Gesamtsumme der gestohlenen Kleidungsstücke beläuft sich auf € 11.022,49. Beide Tatverdächtige befinden sich in Haft.

