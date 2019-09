Trost, Druck und Drama bei den „Vorstadtweibern“

Neue Folge des ORF-1-Serienhits am 30. September

Wien (OTS) - Während der blutbefleckte Teppich seine Spuren hinterlassen hat und die „Vorstadtweiber“ von ihrer Putzaktion eingeholt werden, gibt sich einer der „Vorstadtmänner“ noch alle Mühe, die Spuren seiner Vergangenheit bestmöglich zu vertuschen. Denn die Münchener Ladies haben bei ihrer Ankunft in Wien so manche Überraschung mit im Gepäck, die nicht nur für Begeisterung sorgen wird. Zwischen starken Schultern, gefälschten Unterschriften und mobiler Psychotherapie finden sich Maria Köstlinger, Nina Proll, Martina Ebm und Hilde Dalik am ORF-1-Serienmontag, dem 30. September 2019, um 20.15 Uhr in der dritten neuen Folge der vierten „Vorstadtweiber“-Staffel wieder.

Mehr zum Inhalt von Folge 33 (Montag, 30. September 2019, 20.15 Uhr, ORF 1)

Wally (Maria Köstlinger) sucht Beistand bei Hadrian (Bernhard Schir), da Simon (Johannes Nussbaum) nach einem Streit mitsamt der gemeinsamen Tochter verschwunden ist. Wally glaubt, dass er mit ihr zu seiner Mutter nach Indien gefahren ist. Georg (Juergen Maurer) versucht, mit einer gefälschten Unterschrift von Morena (Miguel Herz-Kestranek) auf dem Villen-Vertrag durchzukommen – bekommt es aber mit Milo (Murathan Muslu) zu tun. Der steht durch die Ankunft seiner Ehefrau Livia (Brigitte Hobmeier) gehörig unter Druck. Immerhin hat er Caro (Martina Ebm) verschwiegen, dass er verheiratet ist. Livia erpresst ihn emotional mit ihrer Schwangerschaft. Die Frauen werden außerdem von ihrer Putzaktion am Tatort Morena eingeholt: Leo (Laurence Rupp) ist hinter ihnen her – er ahnt, dass sie etwas wissen …

Die vierte Staffel von „Vorstadtweiber“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von MR-Film.

