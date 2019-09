NR-WAHL 19: Die SPÖ Kärnten beschließt den Wahlkampf mit der 1.000 Baumpflanzung

Kaiser, Sucher: Wir pflanzn’ nit die Leit, wir pflanzn’ neue Bäume

Klagenfurt (OTS) - In erwartungsvoller Atmosphäre pflanzte die SPÖ Kärnten heute, Freitag, den 1.000 Baum, ihrer im Rahmen der Nationalratswahl 2019 ins Leben gerufenen Aktion „Rot begrünt“, in der „meine Heimat Siedlung Damtschach“, in Wernberg. LH Peter Kaiser, LHStv. in Beate Prettner, Landtagspräsident Reinhart Rohr, Bgm. Franz Zwölbar sowie NRAbg. Philip Kucher und Vzbgm. in Petra Oberrauner, die beide für den Nationalrat kandidieren, setzen gemeinsam mit SPÖ Kärnten Landesgeschäftsführer Andreas Sucher, den 1.000 Baum - eine Zwetschge.

„Klima- und Umweltschutz war und ist ein zentrales Thema der SPÖ“, betont Landesparteivorsitzender Peter Kaiser, auch mit Verweis auf das in Kärnten durchgesetzte Glyphosat-Verbot. „Der aktuelle Wahlkampf hatte - völlig zu Recht - den Klimawandel als eines der beherrschenden Themen. Was hat die SPÖ Kärnten getan? Die Aktion „Rot begrünt“ ins Leben gerufen! Wir sind die Partei, die auf die Sorge der Menschen reagieren, sie ernst nehmen und dementsprechend handeln. Wir stehen für eine verantwortungsvolle, enkeltaugliche Politik - auch das haben wir mit unseren Parlamentsbeschlüssen im freien Spiel der Kräfte unter Beweis gestellt“, so Kaiser der auf die von der SPÖ getragenen Parlamentsbeschlüsse verwiest, wie etwa das Ende der Wartefrist bei Pensionsanpassungen, die volle Anrechnung der Karenzzeit, das Ende von Abschlägen bei Nacht-Schicht-Schwerarbeitspensionen, die Väter-Karenz, und die Wiederaufnahme der Aktion 20.000. Kaiser bedankte sich noch einmal ausdrücklich für den unermüdlichen Einsatz der SPÖ Mitglieder im Wahlkampf. „Diese ungebrochen Begeisterung und Leidenschaft, diese Kreativität und dieser Einsatz - das sind die Markenzeichen der SPÖ Kärnten“, so Kaiser.

„1.000 Bäume neutralisieren über 518 Tonnen CO2 oder 3.187.500 gefahrenen Kilometer mit dem Auto - bei einem Schnitt von 7 Liter auf 100 Kilometer. Die Weißbuchen, Hainbuchen, Marillen-, Zwetschgen-, Apfel, - und Birnbäume aus Kärntner Baumschulen, wurden von unseren Ortsorganisationen und Mitgliedern in jedem Bezirk Kärntens gepflanzt“, bilanziert SPÖ Kärnten Landesgeschäftsführer Andreas Sucher die Aktion „Rot begrünt“. Mit den Themen-Schildern der Straßenaktionen, die über vier Tage verteilt in ganz Kärnten organisiert wurden, habe man geschätzte 100.000 PendlerInnen erreicht, 150 Hausbesuchstage wurden von den Ortsorganisationen absolviert und an rund 60.000 Türen wurde geklopft, so Sucher weiter. „Einmal mehr offenbart sich die Stärke der sozialdemokratischen Bewegung in der Leidenschaft und dem Engagement ihrer Mitglieder. Einmal mehr haben wir gezeigt - Wahlkampf ohne Untergriffe, ohne Schlammschlacht oder Dirty Campaigning ist möglich.

„In zwei, drei Jahren interessiert sich niemand mehr für die Spesenabrechnung von H.C. Sprache. In zwei, drei Jahren wird niemand mehr wissen, ob Sebastian Kurz aus Meidling oder aus dem Waldviertel kommt. Aber unsere Bäume werden dann schon Früchte tragen. Sie werden mit jedem Jahr, das vergeht, mehr CO2 neutralisieren und irgendwann werden die Äste der Bäume stark genug sein, Kinderschaukeln zu tragen. Ja, es sind nur Bäume - aber jeder von diesen tausend Bäumen ist heute und jetzt, schon mehr wert, als irgendeine leere Versprechung von einer strahlenden Wasserstoff-Zukunft. Wir pflanzn’ nit die Leit, wir pflånzn’ neuen Bama “, so Sucher abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle der SPÖ Kärnten

+43(0)463/577 88 DW 66 | Fax:+43(0)463-54 570

www.kaernten.spoe.at

presse-kaernten @ spoe.at



SPÖ Landesorganisation Kärnten

Lidmanskygasse 15

9020 Klagenfurt a. W.