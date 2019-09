Bezirksmuseum 21: Film-Melodien und Kalman-Lieder

„Songs From The Movies“ (28.9.) und Operetten-Stücke (29.9.)

Wien (OTS/RK) - Beschwingte und seelenvolle Melodien aus populären Filmen sind im Floridsdorfer Bezirksmuseum (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl) am Samstag, 28. September, ab 18.00 Uhr, zu vernehmen. Unter dem Titel „Songs From The Movies“ möchten Susanne Öller (Gesang) und Atsuko Kawamura (Klavier) mit einem bunten Klangbogen („Mary Poppins“, „Love Story“, „Der Zauberer von OZ“, „Cabaret“, „James Bond“, „Pocahontas“, „Yentl“, u.a.) dem Publikum im Festsaal viel Freude bereiten. Am Sonntag, 29. September, beginnt um 19.00 Uhr im Saal des Museums in der Prager Straße 33 das festliche Konzert „Ein Abend für Emmerich Kalman“. Dabei treten Heike Dörfler, Kya Choi, Anja Hrauda und Michael Schneider (alle: Gesang) und Yu Chen (Flügel) auf. Die Künstler bringen Lieder aus Kalman-Operetten („Gräfin Mariza“, „Die Zirkusprinzessin“, „Die Csardasfürstin“) und andere Werke des namhaften Tondichters zu Gehör.

Eintritt: jeweils 12 Euro Spende, Info: Telefon 271 96 24

Organisiert werden die Veranstaltungen durch den Kultur-Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“. An beiden Abenden sind einheitliche „Eintrittsspenden“ (jeweils 12 Euro) zu zahlen. Auskünfte wegen der Konzerte erteilt die Beethoven-Vereinigung unter der Telefonnummer 271 96 24. Zuschriften an den Verein per E-Mail: office@beethoven-gedenkstaette.at.

Ehrenamtlicher Leiter des Museums ist der Bezirkshistoriker Ferdinand Lesmeister, der die dortigen kulturellen Projekte koordiniert. Der Museumschef ist unter der Rufnummer 0664/55 66 973 erreichbar. E-Mails an den Museumsverantwortlichen sind an folgende Adresse zu schicken: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“: www.beethoven-gedenkstaette.at

Emmerich Kalman (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Emmerich_Kalman

Kultur-Termine im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

