FP-Nittmann – U5 Hernals: Rot-grüne Stadtregierung widersetzt sich einstimmigem Bezirksbeschluss

Bezirks-Beschluss zur Weiterführung der U5 über Elterleinplatz hinaus von Rot-Grün im Rathaus abgeschmettert

Wien (OTS) - In sämtlichen Medien und Stellungnahmen aus dem Planungs- und Verkehrsressort ist für die neue U-Bahnlinie U5 die Endstelle auf dem Elterleinplatz vorgesehen. Seitens des Bezirks wurde stets eine Linienführung bis zur Vorortelinie für notwendig erachtet. Nicht nur der Vorsitzende der Hernalser Verkehrskommission hat dies medial klar zum Ausdruck gebracht, auch der langjährige Parteivorsitzende der SPÖ Hernals, Dr. Josef Cap, hat sich nun klar und deutlich für diese Anbindung ausgesprochen.

Die unmittelbare Anbindung der U5 an die S45 hat nicht nur Vorteile für den Bezirk Hernals, sondern auch eine überregionale Bedeutung. „So wäre dadurch für die Bewohner der Bezirke Ottakring und Penzing das AKH mit nur einer Umsteigestelle bequem erreichbar. Die Endstelle Elterleinplatz brächte zudem für die täglich überlastete Straßenbahnlinie 43 keine effektive Entlastung“, führt die geschäftsführende Hernalser FPÖ-Bezirksobfrau, nicht anzuführende Stadträtin Mag. Ulrike Nittmann, in ihrer heutigen Rede vor dem Wiener Gemeinderat aus.

Die Linienführung bis zur Station Hernals brächte zudem nicht nur die Anbindung an das hochrangige Verkehrsnetz der S-Bahn sondern auch an die beiden regionalen Buslinien auf den Heuberg und den Schafberg und die in unmittelbarer Nähe befindlichen Einrichtungen wie das Kongressbad, der Dornbacher und der Hernalser Friedhof, der Sportclubplatz und die Krankenanstalt des Göttlichen Heilandes.

Auch das SPÖ-Urgestein Josef Cap, der in Hernals einen Vorzugsstimmenwahlkampf führt und sich im Zuge dessen für die U5-Verlängerung einsetzt, hat aber offenbar leider keinen Rückhalt in der eigenen Partei. „Wenn Cap sich bei den roten Rathaus-Bonzen kein Gehör verschaffen kann, beweist das leider, dass eine Vorzugsstimme für Cap eine verlorene Stimme ist“, so Nittmann.

Die Wiener FPÖ stellte daher zum wiederholten Mal den Beschlussantrag, die amtsführende Stadträtin für Stadtentwicklung, Verkehr, Klimaschutz, Energieplanung und BürgerInnenbeteiligung möge sich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln dafür einzusetzen, dass die Planungen der U5 bis zur S45, Station Hernals, sichergestellt werden.

Der Antrag wurde wieder einmal mit den Stimmen von SPÖ und Grünen abgeschmettert. „SPÖ und Grüne widersetzen sich damit ganz klar einem einstimmigen Bezirksbeschluss und beweisen damit ein weiteres Mal, dass ihnen die Anliegen der Bürger in Wirklichkeit völlig egal sind“, so Nittmann abschließend.

