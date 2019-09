3.10., Mariahilf: „Ideenwerkstatt“ zum Zusammenleben im Grätzel

Wien (OTS/RK) - Zum zweiten Mal findet die Mariahilfer Ideenwerkstatt statt. Am Donnerstag, dem 3. Oktober, laden Mariahilfs Bezirksvorsteher Markus Rumelhart und das Projektteam „Miteinander in Mariahilf“ zur „Ideenwerkstatt“ ins „ega:frauen im zentrum“ (6., Windmühlgasse 26). Sie zeigen ihre Ideen für das nachbarschaftliche Gemeinwohl und arbeiten mit interessierten BezirksbewohnerInnen an der Umsetzung. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr (Einlass: 17.30 Uhr), die Teilnahme ist kostenlos.

Die TeilnehmerInnen können ihre Idee für ein Nachbarschafts-Projekt zur Ideenwerkstatt mitbringen und im Idealfall auch kurz selbst vorstellen. Von allen Anwesenden werden dann basisdemokratisch jene vier Ideen ausgewählt, die am ehesten Nachbarschaft fördern und gemeinsam umgesetzt werden sollen.

Diese vier Ideen werden anschließend in Arbeitsgruppen mit Hilfe einer Checklist weiterentwickelt: Die TeilnehmerInnen der Ideenwerkstatt können an jener Idee mitarbeiten, die ihnen am besten gefällt oder wo sie etwas dazu beitragen können – Know How, Fähigkeiten, Talente oder weiterhelfende Ideen. Betreut werden die Gruppen vom Projektteam der Initiative „Miteinander in Mariahilf“ und kompetenten Projekt-PartnerInnen.

Am Ende der Gruppenarbeit ist die Idee schon so konkret ausformuliert, noch offene Fragen für die Umsetzung sind aufgelistet. Zum Schluss erfolgt eine Kurzvorstellung der Ideen durch die Arbeitsgruppen. Die Anwesenden können beim Gegencheck „Was brauchen wir? / Wer kann wo etwas beitragen?“ noch um Inputs und Tipps vervollständigen.

Im Idealfall kann die Idee gleich in die Umsetzung gehen und vielleicht noch in diesem Jahr die Nachbarschaft in Mariahilf bereichern. Sollten noch weitere Arbeitsschritte erforderlich sein, bietet das Team von „Miteinander in Mariahilf“ noch eine Projektbegleitung bis Ende 2019 an, damit die Idee im kommenden Jahr umgesetzt werden kann.

Wer nicht zur Ideenwerkstatt kommen kann, kann seinen Vorschlag an das Projektteam unter sued@gbstern.at schicken. Alle Einreichungen werden am 3. Oktober zur Diskussion gestellt.

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 6. Bezirk, Tel. 01/4000-06111 bzw. E-Mail post@bv06.wien.gv.at. (Schluss) bv/red

