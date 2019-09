Nationalratswahl 2019 in Wien: Wo ist mein zuständiges Wahllokal?

Hotline am Wahlwochenende

Wien (OTS) - Für die Nationalratswahl am 29. September 2019 stehen den Wählerinnen und Wählern in Wien zwischen 7 und 17 Uhr insgesamt 1.458 Wahllokale zur Verfügung. Davon sind über 800 Wahllokale barrierefrei zugänglich. Die "Amtliche Wahlinformation" mit der Adresse des zuständigen Wahllokals wurde bereits Anfang September an alle wahlberechtigten Wienerinnen und Wiener versendet. "Die Wiener Wählerinnen und Wähler können sich auch unter www.wahlen.wien.at informieren, wo sich ihr Wahllokal befindet", so der für Wahlen in Wien zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky.

Die Wahlstandorte findet man auch im Online-Stadtplan (www.wien.gv.at/stadtplan). Darüber hinaus steht das Stadtservice Wien – Stadtinformation unter der Telefonnummer 01/50 255 auch am Wahlwochenende (Samstag, 28. September 2019 von 8 bis 17 Uhr und Sonntag, 29. September 2019 von 7 bis 17 Uhr) gerne für Auskünfte zur Verfügung. (Schluss)



