Caroline Kreutzberger – stimmgewaltige Entertainerin

Zweites Album „Vita & Vibes” mit 14 Popsongs in fünf Sprachen und fünf Ländern veröffentlicht

Wien (OTS) - Die Österreicherin Caroline Kreutzberger legte den Grundstein für ihre musikalische Karriere schon im Kindesalter: Sie begann mit Klavierunterricht, spielte Bassgitarre und besuchte die Musikschule in ihrer Heimatstadt Klosterneuburg bei Wien. Es folgten Ausbildungen im Musical-Studio in Tanz, Schauspiel und Gesang sowie am Wiener Konservatorium Vienna Music Institute mit Schwerpunkt in Jazz- und Populargesang, wo sie Anfang 2013 ihr Diplom erhielt. Ihren Durchbruch schaffte die Wienerin im Frühjahr 2011 mit dem dritten Platz beim österreichischen Song-Award „The Voice“.

Über die Grenzen Österreichs hinaus wurde Caroline Kreutzberger durch ihren stimmgewaltigen Auftritt bei der RTL-Show „Supertalent“ im Herbst 2011 bekannt, bei der sie Celine Dions „Pour que tu m'aimes encore“ erfolgreich neu interpretiert hat. Seitdem hat sich Caroline Kreutzberger als große Stimme Österreichs und, aufgrund ihres umfangreichen Repertoires, als eine der meistgebuchten Sängerinnen in der heimischen Musikszene etabliert. Allein seit 2012 hat sie für eine der bekanntesten internationalen Hotelketten Wiens, das Vienna Marriott Hotel, beinahe 1.000 Shows als „Host” und „Artist in Residence" mit zahlreichen nationalen und internationalen Musikerinnen und Musikern durchgeführt. Darüber hinaus wird sie als gern gesehener Act auf den Bühnen und Festivals in Deutschland, Schweiz, Italien, Dänemark, Polen und Tschechien gebucht und sang auch für Shows großer internationaler Brands wie beispielsweise Lufthansa, Calzedonia, Swarovski.

Neben zahlreichen Auftritten arbeitete sie in den letzten Jahren gemeinsam mit dem Wiener Musikmanager und Produzenten Daniel Pepl auch an ihrer eigenen künstlerischen Karriere: 2017 veröffentlichte Caroline ihr erstes, deutschsprachiges Popalbum „Bis Zum Horizont" (Fullmax Recordings) und hatte damit Radio-Airplays in Deutschland, Belgien, Österreich sowie Südtirol. Der Titel „Melodie In Dir" schaffte es in die Heavy-Rotation auf den deutschen Radiosendern.



Mit 27. September steht nun Caroline Kreutzbergers zweites Album „Vita & Vibes" (Fullmax Recordings) in den Startlöchern. Sie zeigt damit nun ihre internationale Seite: Mit 14 Popsongs in Englisch, Italienisch, Deutsch, Französisch und Polnisch öffnet sich Caroline für den europäischen Markt. „Nachdem ich in den letzten Jahren sehr viel gereist bin, bin ich mit so vielen Sprachen und Kulturen in Berührung gekommen. Das Schöne daran war – egal, wo ich war – wir haben uns alle verstanden! Weil wir im Grunde alle gleich sind. Darum habe ich mich entschieden, mein Album in fünf Sprachen zu singen", so Caroline über das neue Album „Vita & Vibes" und ihr Verständnis von Europa.

Caroline Kreutzberger - CD Release Party / Season's Opening im Vienna Marriott Hotel

Heute abend präsentiert Caroline Kreutzberger ihr neues Album "Vita & Vibes" im Rahmen des Seasons's Openings im Vienna Marriott Hotel mit einer einzigartigen Show und vielen Special Guests:



Formation/Special Guests:

Caroline Kreutzberger Band:

- Valentin Zopp (Piano)

- Florian Kittner (Gitarre)

- Florian Jauker (Bass)

- Raphael Stickler (Drums)

+

- Christoph Krasnik (Saxophon)

- Alex Valdés (Trompete)

- Alfred Lackner (Posaune)



Special Guests:

- Noma Nkwali Gagisa (Gesang)

- Tim (Gesang)

- Ronnie Adeva Badilla (Mundharmonika)

- Mia Nova (Violine)

- Sabrina Kreutzberger (Gesang)

- Andrea Kreutzberger (Piano)



Tänzerinnen:

- Karoline Kögl

- Verena Kalcher

Datum: 27.09.2019, 20:30 - 23:55 Uhr

Ort: Vienna Marriott Hotel

Parkring 12A, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.carolinekreutzberger.com/events

Rückfragen & Kontakt:

Fullmax Recordings

Daniel Pepl, MAS MBA

Mobile: +43699 19448884

E-Mail: daniel.pepl @ fullmax.at

Website: www.carolinekreutzberger.com