AVISO: JETZT - Liste Pilz: Sonntag, 11:00 und 11:30 Uhr: Stimmabgaben des Spitzenkandidaten Peter Pilz und der Parteichefin Maria Stern

Peter Pilz: Volksschule Kaisermühlen, Schüttaustraße 42, 22. Wiener Gemeindebezirk; Maria Stern: NMS Glasergasse 8, 9. Wiener Gemeindebezirk.

Der Spitzenkandidat von JETZT - Liste Pilz, Dr. Peter Pilz, wird am Sonntag, den 29. September, um 11:00 Uhr in der Volksschule Kaisermühlen in der Schüttaustraße 42, im 22. Wiener Gemeindebezirk, seine Stimme für die Nationalratswahl 2019 abgeben.

Die Parteichefin von JETZT - Liste Pilz, Maria Stern, wird am Sonntag, den 29. September, um 11:30 Uhr in der Neuen Mittelschule Glasergasse 8, im 9. Wiener Gemeindebezirk, ihre Stimme für die Nationalratswahl 2019 abgeben.



