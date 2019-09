ACP IT Conference: Tech-Giganten sorgen für Besucher-Rekord in Innsbruck

Westösterreichs Top-Unternehmer trafen beim größten Branchen-Event im Westen auf die internationale IT-Elite

Innsbruck (OTS) - 26. September 2019 – Für IT-Entscheider aus Industrie und Wirtschaft ist die ACP IT Conference seit vielen Jahren die wichtigste Informations-Drehscheibe. Mit 44 Technologie-Anbietern und über 450 Teilnehmern sprengte die Veranstaltung in diesem Jahr alle bisher dagewesenen Dimensionen.



Innovative Konzepte und persönliche Beratung von Apple, Microsoft und Co

Weltweit führende Branchengrößen wie Apple, Microsoft, Dell EMC oder Hewlett Packard Enterprise stellten als Teil einer umfassenden Produktausstellung ihre neuesten Entwicklungen vor und präsentierten innovative Lösungen für die digitalen Herausforderungen. Außerdem zeigten renommierte Branchenexperten im Rahmen hochkarätig besetzter Tech-Talks innovative Konzepte für die neue Welt des Arbeitens und eröffneten Unternehmen neue Perspektiven für ihr Business.



ACP Tirol wird 20 – Ein Jubiläumsprogramm mit Zeitreise



Das Rahmenprogramm der IT Conference stand heuer ganz im Zeichen eines besonderen Jubiläums. Seit nunmehr 20 Jahren setzen Tiroler Unternehmen auf maßgeschneiderte IT-Konzepte von ACP. Wie sehr sich Technologien und Anforderungen in diesen zwei Jahrzehnten geändert haben, demonstrierte der Jubilar vor Ort mit einer „Zeitmaschine“, die das Publikum auf eine atemberaubende Reise entführte - 20 Jahre ACP- und IT-Geschichte in zehn Minuten. Besucher und passionierte Retro-Liebhaber erlebten außerdem hautnah PC-, Software- und Handy-Antiquitäten und konnten sich an 20 Jahre alten Spiele-Klassikern versuchen.



Claudius Ghedina, Gastgeber und ACP Geschäftsführer: „Die ACP IT Conference ist seit Jahren das größte und wichtigste IT-Event im Westen Österreichs. Unser diesjähriger Besucherrekord unterstreicht noch einmal deutlich, dass Entscheider längst die enorme Relevanz der IT für ihren Geschäftserfolg erkannt haben. Für sie sind wir sowohl Bindeglied zu den weltweit führenden Technologieherstellern als auch zuverlässiger Partner in der Umsetzung ihrer Projekte. Eine zentrale Anlaufstelle für jedes IT-Thema, sei es im Rahmen unserer Veranstaltungen oder als lokales Kompetenzzentrum direkt in ihrer Nähe.“



Über ACP

ACP unterstützt Unternehmen, Behörden und Organisationen dabei, neue Ideen noch erfolgreicher umzusetzen sowie ihre Produkte und Prozesse zukunftsorientiert zu gestalten. Die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit seiner Kunden unterstützt ACP mit einem 360° IT-Portfolio aus einer Hand - mit individuellen Lösungen, neuesten digitalen Services und frischen Ideen. Mit mehr als 50 Geschäftsstellen in ganz Deutschland und Österreich ist ACP immer ein zuverlässiger Ansprechpartner in Kundennähe. Das ACP Team ist von den international führenden Herstellern zertifiziert. Im Geschäftsjahr 2018/2019 erzielte die ACP Gruppe einen Umsatz von 550 Millionen Euro und beschäftigt mehr als 1.800 Mitarbeiter. Mehr Informationen unter: www.acp.at

