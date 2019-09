Ein Zauberwald für SuperheldInnen

Wien Holding-MitarbeiterInnen unterstützen Verein e.motion

Wien (OTS/RK) - Der gemeinnützige Verein e.motion-Lichtblickhof hilft kranken und traumatisierten Kindern durch Equotherapie – die Arbeit mit Pferden. MitarbeiterInnen der Wien Holding unterstützten den Lichtblickhof im Rahmen des diesjährigen Wien Holding Management Programms bei der Umsetzung des „Zauberwalds“ am Vereinsgelände in Wien-Penzing. Auf diesem magischen Erlebnispfad können die Kinder und Jugendlichen auf den Therapiepferden ihre Umgebung bei verschiedenen Stationen spielerisch erkunden. Bei der Eröffnung des Zauberwalds wurde zudem die neue Werbekampagne „Superhelden sind unsterblich“ des gemeinnützigen Vereins präsentiert.

Einen Erlebnispfad für den e.motion-Lichtblickhof beim Otto-Wagner-Spital wünschten sich die Equotherapeutinnen des gemeinnützigen Vereines in Wien-Penzing. In diesem Zauberwald können sie nun gemeinsam mit den schwer kranken, traumatisierten Kindern und Jugendlichen auf den Therapiepferden vieles entdecken und erleben.

„Die schwer kranken Kinder, die zu uns kommen, sind für uns wahre SuperheldInnen. Wir vom Lichtblickhof wollen ihnen ein paar Sternenstunden in der Natur ermöglichen. Der Zauberwald wird ein magischer Bereich in unseren Therapiestunden für die Kinder sein“, so Geschäftsführerin Mag.a Roswitha Zink, die dankbar für die Unterstützung durch die Wien Holding ist.

Sozialprojekt des Wien Holding Management Programmes

Neun MitarbeiterInnen der Wien Holding – aus den verschiedenen Unternehmen wie Hafen Wien, Haus der Musik, Wien-Ticket, WH Media, WienCont, EU Förderagentur, WSE Wiener Standortentwicklung – waren in den letzten Monaten mit vollem Körpereinsatz für den Verein aktiv. Sie entfernten Unterholz, legten einen schmalen Pfad aus Holzschnitzel durch den Wald an und bauten eine Wippe, eine Rampe, eine mosaikbestückte bunte Pferdetränke und ein Insektenhotel. Die Kinder können diese nun im Zauberwald spielerisch erkunden – durch Schauen, Tasten, Berühren und Greifen.

HeldInnen sind unsterblich – die neue Werbekampagne

SuperheldInnen haben übermenschliche Fähigkeiten, mit denen sie das Böse bekämpfen. Auch die Kinder vom Lichtblickhof ertragen mit ungeahnten Kräften ihre alltäglichen Herausforderungen, quälenden Schmerzen, endlos einsame Krankenhaus-Aufenthalte, den Verlust von Mama, Papa, Geschwistern oder andere schwere Schicksalsschläge. Sie können mithilfe der Therapiepferde wieder Mut, Lebensfreude und Hoffnung tanken. Die neue Werbekampagne von e.motion-Lichtblickhof möchte die Öffentlichkeit auf die Kinderschicksale und das Tageshospiz aufmerksam machen.

Auch die Geschäftsführung der Wien Holding – Dipl.-Ing.in Sigrid Oblak und Dr. Kurt Gollowitzer – unterstützt die Kampagne: „Als Wien Holding ist es unsere Unternehmensphilosophie ‚Mehr Wien zum Leben‘ zu schaffen. Dazu zählt auch die Lebensqualität für alle Bevölkerungsgruppen in der Stadt. Gerade junge Menschen in Krisenzeiten verdienen ein besonderes Maß an Aufmerksamkeit und Zuwendung. Der neue Zauberwald und die Kampagne ermöglichen genau das.“

Für die Werbekampagne „verzauberten“ der Fotograf Arnd Ötting und die Werbeagentur von Inga Seidl vier betroffene Kinder vom Lichtblickhof in eine starke Pippi Langstrumpf, eine zauberhafte Fee, eine beherzte Elfe und einen furchtlosen Piraten.

Die Equotherapie am e.motion-Lichtblickhof

Der gemeinnützige Verein e.motion-Lichtblickhof betreut in Wien ambulant etwa 300 Kinder und Jugendliche pro Jahr. Siebzehn TherapeutInnen führen jede Woche mit den 19 Therapiepferden etwa 140 Therapiestunden durch und helfen den Kindern und Jugendlichen so, den Weg aus einer schweren Krise – egal ob Erkrankung, Unfall, Gewalt oder Todesfall – in ein zufriedenes Leben zu finden. Die Pferdetherapie ist weltweit eine sehr junge Therapieform. Der Verein ist auf vielen internationalen Kongressen als „Best practice“ Beispiel präsent. e.motion-Lichtblickhof ist zur Gänze auf private und betriebliche Spenden sowie ehrenamtliche MitarbeiterInnen angewiesen. (Schluss)



Rückfragen & Kontakt:

Verena Bittmann

Geschäftsführung Stv. & Equotherapeutin

e.motion – Lichtblickhof

Otto-Wagner-Spital, Baumgartnerhöhe 1, 1145 Wien

Tel.: +43 664 849 06 06

Büro: +43 680 441 48 49

Verena.bittmann @ lichtblickhof.at

www.lichtblickhof.at



Elisabeth Bauer

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: +43 1 408 25 69 - 47

E-Mail: e.bauer @ wienholding.at

www.wienholding.at