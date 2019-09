Yildirim: „Klimacheck vor Versiegelung von Flächen im Besitz der Republik einführen“

Busparkplatz beim Hofgarten steht im Widerspruch zu Klimaschutz

Wien (OTS/SK) - „Die Klimakrise ist DAS bewegende Thema. Tausende junge Menschen gehen jeden Freitag auf die Straße und demonstrieren für den Klimaschutz. Sie engagieren sich, sie setzen sich ein, sie verlangen von uns – zu Recht - dass wir ihre Anliegen in unserer politischen Arbeit berücksichtigen“, betonte SPÖ-Nationalrätin Selma Yildirim bei ihrer Rede im Nationalrat. ****

„Vordergründig ist das auch der Fall. Alle reden von Klimaschutz, ‚Green Cities‘, E-Mobilität und mehr. In der Praxis sieht das mitunter leider ganz anders aus. Zu sehen ist das beispielsweise an der Hofgertengärtnerei in Innsbruck, die einem großen Busparkplatz weichen soll. Das steht im Widerspruch zum Klimaschutz“, so Yildirim. Sie hat daher einen Antrag eingebracht, der einen Klimacheck vorsieht, sollte geplant sein, Grünflächen oder Wald im Besitz des Bundes zu versiegeln. Damit sollen die Auswirkungen eines solchen Eingriffes analysiert werden und als Entscheidungsgrundlage dienen. Das Ergebnis ist der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

„Bevor solche Flächen versiegelt werden, gilt es alle Anstrengungen zu unternehmen, damit sie erhalten bleiben. Ich bin überzeugt davon, dass wir jede Grünfläche in unseren Städten dringend brauchen. Sie sorgen für eine bessere Luft und sie kühlen. Ganz abgesehen vom Naherholungswert und dem Plus an Lebensqualität, die sie bieten.“

„Der Klimaschutz ist kein Zukunftsthema, er ist DAS Thema der Gegenwart, das wir jetzt angehen müssen. Im Sinne unserer Zukunft, im Sinne der Jugendlichen, die sich so engagieren“, warb Yildirim um Unterstützung für ihren Antrag. ÖVP und FPÖ haben ihn leider abgelehnt. (Schluss) up/mp

Den Antrag finden Sie hier: https://tinyurl.com/yymny6wg

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at