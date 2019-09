Andrea Berg MOSAIK-Gold Edition und die große Andrea Berg MOSAIK-Live Arena Tour

Andrea Berg: MOSAIK-Gold Edition mit fünf neuen Songs, Soundcheck-Tourpass und vielen Remixen erscheint am 1.11.

Graz (OTS) - Mit ihrem Album MOSAIK eroberte Andrea Berg im Frühjahr 2019 die Charts und erreichte nach nicht einmal einem Monat Goldstatus. Mit der MOSAIK-Gold Edition schreibt die Ausnahmekünstlerin ihre einmalige Erfolgsgeschichte fort. Das neueste Werk ist ab 1. November im Handel erhältlich und kann ab sofort unter www.andrea-berg.de vorbestellt werden.

Die Gold Edition im Digipack enthält neben den Songs vom Premium-Album MOSAIK als besonderes Highlight auch fünf brandneue Titel von Andrea Berg und viele Remix-Versionen. Doch damit nicht genug: Der beigelegte Soundcheck-Tourpass (nur bei physischem Produkt) ermöglicht den Fans in Verbindung mit einem Konzertticket die exklusive und einmalige Teilnahme am Soundcheck im Rahmen der MOSAIK-Live Arena Tour in der Stadt ihrer Wahl!

„Unsere gemeinsame MOSAIK-Reise geht weiter und für uns beginnt nun die heiße Phase bis zur großen Live Arena Tour. In den letzten Monaten durfte ich unglaublich schöne und emotionale Rückmeldungen meiner Fans auf unser Album MOSAIK erleben, die mich tief berührt haben. Die Gold Edition ist deshalb ein Dankeschön an alle, die MOSAIK zu etwas ganz Besonderem machen“, so Andrea Berg.

Mit dem Titel „Hallo Houston“ startet die erfolgreichste Sängerin der deutschen Chart-Geschichte den Countdown für die MOSAIK-Live Arena Tour.

“Der berühmte Funkspruch ´Houston, wir haben ein Problem´ aus dem Film ´Apollo 13´ brachte mich auf die Idee für diesen Hit. ´Hallo Houston´ erzählt eine leichtfüßige Liebesgeschichte aus den unendlichen Weiten des Weltraums über die Probleme mit der Kommunikation in der Beziehung. Zwei einsame Astronauten im Universum können nicht zueinander finden, weil sie auf unterschiedlichen Frequenzen Signale senden”, berichtet Andrea Berg.

“Hallo Houston” ist neben dem Radio Edit auch als “King & White DJ Mix” und “Jojo Space Mix” auf der Gold Edition enthalten und darf auf keiner Party und Tanzfläche fehlen.

MOSAIK-Gold Edition

• 2 CDs im Digipack mit insgesamt 28 Songs

• inkl. fünf bislang unveröffentlichter Titel und vieler Remixe

• inkl. Soundcheck-Tourpass zur exklusiven und einmaligen Teilnahme am Soundcheck während der MOSAIK-Live Arena Tour



Klar, dass dieser Hit natürlich auch für die MOSAIK-Live Arena Tour gesetzt ist, die am 29. und 30. November 2019 mit einer fulminanten Doppel-Premiere in Stuttgart startet.

31 Konzerte, 31 spektakuläre Bühnenshows, 31x Gänsehaut pur - die MOSAIK-Live Arena

Tour von Andrea Berg ist das Konzerthighlight des Jahres!

Mit einer einzigartigen Bühne aus der Event-Schmiede der Leutgeb Entertainment Group, einer perfekten Showinszenierung mit tollen Überraschungsmomenten, der bekannt mitreißenden Performance der Schlagerkönigin und dem neuen Album MOSAIK an Bord erwartet die Konzertbesucher ein unvergesslicher Konzertabend der generationsübergreifend begeistern wird.

Details zu den Tournee-Stationen finden Sie unter www.andrea-berg.de und unter fb/leutgebentertainmentgroup

„Ich kann es kaum erwarten, mit Euch das Leben zu feiern und zu tanzen, zu lachen und zu weinen“, blickt Andrea Berg dem Tourauftakt mit großer Vorfreude entgegen.

Da kommt die MOSAIK-Gold Edition zur Einstimmung gerade richtig!





Die MOSAIK-Live Arena Tour im Überblick

Tickets auf www.eventim.de, www.oeticket.at, www.ticketcorner.ch und bei allen offiziellen Vorverkaufsstellen



Fr 29.11.2019 Stuttgart - Porsche-Arena PREMIERE

Sa 30.11.2019 Stuttgart - Porsche-Arena PREMIERE

Do 16.01.2020 Oberhausen - König-Pilsener-Arena

Fr 17.01.2020 Hamburg - Barclaycard Arena

Sa 18.01.2020 Köln - Lanxess Arena

Do 23.01.2020 Frankfurt - Festhalle

Fr 24.01.2020 Ulm - Ratiopharm Arena

Sa 25.01.2020 Mannheim - SAP Arena

So 26.01.2020 Trier - Arena

Fr 31.01.2020 Basel - St. Jakobshalle

Sa 01.02.2020 Zürich - Hallenstadion

Do 06.02.2020 Chemnitz - Messe

Fr 07.02.2020 Berlin - Mercedes-Benz Arena

Sa 08.02.2020 Kiel - Sparkassen-Arena

So 09.02.2020 Halle - Gerry Weber Stadion

Do 13.02.2020 Salzburg - Salzburgarena

Fr 14.02.2020 Graz - Stadthalle

Sa 15.02.2020 Wien - Stadthalle

So 16.02.2020 Linz - TipsArena

Fr 06.03.2020 Innsbruck - Olympiahalle

Sa 07.03.2020 München - Olympiahalle

So 08.03.2020 Regensburg - das Stadtwerk.Donau-Arena

Fr 13.03.2020 Erfurt - Messe

Sa 14.03.2020 Nürnberg - Arena Nürnberger Versicherung

So 15.03.2020 Braunschweig - Volkswagen Halle

Fr 20.03.2020 Magdeburg - GETEC Arena

Sa 21.03.2020 Bremen - ÖVB Arena

So 22.03.2020 Dortmund - Westfalenhalle

Do 26.03.2020 Schwerin - Sport- & Kongresshalle

Fr 27.03.2020 Hannover - TUI Arena

Sa 28.03.2020 Leipzig - Halle:Eins – Leipziger Messe

