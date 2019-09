Erster Bertelsmann KI Hackathon liefert konkrete Lösungen für Geschäftsmodelle

- Data und Künstliche Intelligenz im Fokus des Tech-Events

- 55 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus fünf Nationen

- Geplante Weiterentwicklung zu ersten Produkten und Prototypen

- Cloud Computing, Künstliche Intelligenz und Data Analytics für

Bertelsmann von hoher Bedeutung

Im September fand der erste Bertelsmann KI (Künstliche Intelligenz) Hackathon statt. Im Kölner Rheinauhafen trafen sich 55 Hackathon-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer aus unterschiedlichen Bertelsmann-Firmen, um sich mit den Themen Data und Künstliche Intelligenz zur Lösung von konkreten Geschäftsherausforderungen für das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen zu beschäftigen.

Die Teilnehmerteams bestanden aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus fünf Nationen. Die zu lösenden Aufgaben wurden von Mentoren aus verschiedenen Bertelsmann Unternehmensbereichen gestellt:

- Audio Now: Programmierung von automatisierten

Podcast-Hörempfehlungen

- AZ Direct: Ansatz einer KI-gesteuerten Analyse über den Zustand von

Immobilien

- N-TV: Entwicklung einer sprachgesteuerten Suchfunktion für

Videoinhalte

- RTL NL: KI-gestützte Erkennung von Emotionen in Videoinhalten

- und RTL CBC: Automatisierte Spracherkennung von prominenten Stimmen

in Videos

Rolf Hellermann, CEO Arvato Financial Solutions und Leiter des Technology and Data Advisory Boards von Bertelsmann, sagt: "Daten und Technologien werden für unsere Geschäfte immer wichtiger. Die Bereiche Cloud Computing, Künstliche Intelligenz und Data Analytics sind für Bertelsmann von besonderer Bedeutung. Unser Ziel ist es, das technologisch führende Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen zu werden. Der Hackathon demonstriert, wie wir bei Bertelsmann die Herausforderungen im Bereich Data und Technologien gemeinsam meistern können."

Alle Teams werden sich im kommenden Oktober auf einer Folgeveranstaltung wiedertreffen. Hier erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Ideen hin zu einem Prototypen oder ersten Produkt für Bertelsmann weiter auszuarbeiten und einem KI-Experten Panel vorzustellen.

