Wallfahrt der NÖ Landwirtschaftsschulen zum Stift Lilienfeld

LR Teschl-Hofmeister: Die Jugendlichen zeigen Engagement für eine gerechtere und nachhaltigere Welt

St. Pölten (OTS/NLK) - Gestern, Donnerstag, fand die traditionelle Schülerwallfahrt der Landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen in Niederösterreich statt, die zum Stift Lilienfeld führte. Die Wallfahrt stand unter dem Motto ‚17 Ziele für eine bessere Welt‘ der Vereinten Nationen. „Die Beschäftigung mit den 17 globalen Zielen für eine gerechtere und nachhaltigere Welt eröffnet für die Schülerinnen und Schüler den Raum, sich mit dem eigenen Lebensstil kritisch auseinander zu setzen und diesen zu hinterfragen. Dabei zeigen die Jugendlichen großes Engagement und die Bereitschaft zum Handeln, um die Welt positiv zu gestalten“, betonte Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

„Besonders hoch im Kurs stehen bei den Schülerinnen und Schülern die Ziele zum Klimaschutz und nachhaltiger Konsum, wie sich bei der Wallfahrt zeigte. An den NÖ Landwirtschaftsschulen werden globale Ungleichheiten thematisiert und nachhaltige Gestaltungsmöglichkeiten ausgelotet“, so Teschl-Hofmeister. In vielen Bereichen wurden in den letzten Jahren schon beachtliche Fortschritte erzielt. So ist die Armut deutlich zurückgegangen und der Zugang zu Bildung ist stark gestiegen. Dennoch gibt es noch viel tun, damit die Welt für alle Menschen gleich lebenswert wird.

Rund 2.000 Schülerinnen und Schüler der NÖ Landwirtschaftsschulen nahmen bereits zum zwölften Mal an diesem Auftakt ins neue Schuljahr teil. Diözesanbischof Alois Schwarz hielt im Innenhof des Stiftes den Wortgottesdienst und sprach von einer besonderen Aktion der Landwirtschaftsschulen, die Gemeinschaft stiftet und den Jugendlichen Werte vermittelt. Für die Musik sorgten die Chamäleons und die Blasmusik der Landwirtschaftlichen Fachschulen unter der Leitung von Fachlehrer Josef Schnabel. Moderiert wurde die Veranstaltung von Klaus Karpf. Für die Organisation der Schülerwallfahrt zeichnen Fachlehrer Rudi Weiß und das Team der Landwirtschaftlichen Koordinationsstelle (LAKO) verantwortlich.

2016 trat die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (United Nations, UN) in Kraft. 193 Mitgliedsstaaten beschlossen gemeinsam die 17 Nachhaltigkeitsziele bis zum Jahr 2030 umzusetzen.

