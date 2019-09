Der Zentralfriedhof bei Nacht - man darf sich wieder fürchten!

Ab 19. Oktober 2019 kann man wieder schaurig schönes erleben.

Wien/ Wien Umgebung (OTS) - Nach dem großen Erfolg der “Führung zum Fürchten” im vergangenen Jahr, öffnet der Wiener Zentralfriedhof ab 19. Oktober 2019 auch heuer wieder in der Nacht seine Pforten. Der nächtliche, geführte Spaziergang über den größten Friedhof Österreichs wird wieder in einer Kooperation der Friedhöfe Wien mit GabiTours durchgeführt.



Gabi Saeidi präsentiert dabei das ganz besondere Verhältnis der Wienerinnen und Wiener zum Tod. Im schaurig-schönen nächtlichen Ambiente präsentiert sich der Wiener Zentralfriedhof von einer ganz anderen Seite. Man erfährt nicht nur Wissenswertes über die Entstehung des zweitgrößten Friedhofs Europas, sondern auch spannende Details aus dem Alltag von Totengräbern. Das Kopf-Kino der TeilnehmerInnen wird unter anderem mit Geschichten über Wiedergänger und wie man diese üblicherweise unschädlich machte versorgt. Abgetrennte Schädel spielen dabei auf der Tour nicht nur im Zusammenhang mit diesen Geschichten eine wesentliche Rolle.



"Ganz typisch für Wien, wird dem Tod bei dieser Führung stets respektvoll aber mit einer gewaltigen Portion Humor begegnet. Man darf sich fürchten, es darf aber auch herzhaft gelacht werden. Und man genießt das nahezu romantische Ambiente der flackernden Friedhofskerzen im Mondschein" so Gabi Saeidi

Sonderführungen zu Halloween & Allerheiligen

Ab 19. Oktober 2019 finden die nächtlichen Führungen immer Samstags um 18:00 und 20:30 Uhr statt. Am 31.10, 1.11 und 2.11 (Halloween, Allerheiligen und Allerseelen) finden zusätzliche Führungen um 22:00 Uhr statt.



Ticketpreise

Regulärer Ticketpreis pro Person: EUR 38,- Ermäßigte Tickets für Teilnehmer bis 20 Jahren und Senioren ab 65 Jahren: EUR 29,-



Teilnahme ab 14 Jahren



Weitere Details zur Tour und Buchung der Tickets unter: http://www.gabitours.at

