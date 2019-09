Future-Law Legal Tech Update

Wie suche ich ein Legal Tech Tool aus?



Ein Einblick in die Praxis – Qual der Wahl in der Flut der Anbieter.

Viele Rechtsabteilungen und Kanzleien stehen vor der

Herausforderung, für sie passende digitale Tools auszusuchen: welche

Kriterien sind ausschlaggebend? Sophie Martinetz gibt Best Practise

Beispiele aus ihrem beruflichen Alltag.



Datum: 30.9.2019, 18:30 - 21:00 Uhr



Ort:

Loos Haus

Kohlmarkt 18, 1010 Wien



Url: http://future-law.at/legal-tech-update-2019-30-9-2019/



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sophie Martinetz

Future-Law

Tel + 43 (0) 1 715 11 15 oder M + 43 (0) 6649747272

s.martinetz @ future-law.at

https://future-law.at