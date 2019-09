Oö. Volksblatt: "Endlich Fakten" (von Markus EBERT)

Ausgabe vom 27. September 2019

Linz (OTS) - Alles hat ein Ende — auch ein endlos scheinender Wahlkampf. Wäre es nach dem Bundespräsidenten, der Bundeskanzlerin und auch nach der ÖVP gegangen, wäre er zwei oder drei Wochen kürzer gewesen. Es könnte sein, dass es die FPÖ nun bereut, gemeinsam mit der SPÖ und der Liste Jetzt den 29. September als Wahltermin bestimmt zu haben — vielleicht wäre dann das eine oder andere pikante Detail über die Spesen für und Zuwendungen an Ex-Parteichef HC Strache noch unter der Tuchent geblieben. Und die SPÖ hätte sich auch den einen oder anderen Fehltritt — etwa das Hin und Her beim 12-Stunden-Takt oder die Taktlosigkeit gegenüber Heidi Horten — ersparen können. Wie dem auch sei: Heute mobilisieren die wichtigsten Parteien noch einmal öffentlichkeitswirksam ihre Kräfte, um sich Mut für den Sonntag zuzusprechen. Das beste an diesem Wahlsonntag ist: Der Kaffeesud, aus dem in den Vorwahlzeiten alle möglichen Experten alles Mögliche oder Unmögliche herausgelesen haben, landet dort, wo er eigentlich hingehört — auf dem Kompost. Am Sonntag um 17 Uhr ist mit der ersten Hochrechnung vieles Makulatur, was zuvor als in Stein gemeißelt galt, einschließlich so mancher politischen Figur.

Dann haben wir endlich Fakten.

