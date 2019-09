EANS-News: Wolford Aktiengesellschaft / Prof. Dr. Matthias Freise neu in den Aufsichtsrat gewählt

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

kein Stichwort

Bregenz - Auf der gestrigen ordentlichen Hauptversammlung wurde Prof. Dr. Matthias Freise neu in den Aufsichtsrat gewählt. Die Wahl gilt bis zum Ablauf der 37. ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023/24 beschließt.

Prof. Dr. Matthias Freise, geboren am 01.02.1965, verfügt über langjährige Erfahrung in der Modebranche, u.a. dank mehrerer verantwortungsvoller Positionen bei der Hugo Boss AG. Seit 2011 ist er Professor für "Fashion Procurement and Retail Buying" an der Hochschule in Reutlingen.

Das neue Aufsichtsratsmitglied ersetzt Birgit Wilhelm, die mit Ablauf der Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat ausschied. Somit setzt sich der Aufsichtsrat der Wolford Aktiengesellschaft erneut aus vier von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammen.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Wolford Aktiengesellschaft

Wolfordstrasse 1

A-6900 Bregenz

Telefon: +43(0) 5574 690-1258

FAX: +43(0) 5574 690-1410

Email: investor @ wolford.com

WWW: http://company.wolford.com

ISIN: AT0000834007

Indizes: ATX GP

Börsen: Frankfurt, New York, Wien

Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Wolford AG

Maresa Hoffmann

Investor Relations & Corporate Communications

Tel.: +43 5574 690 1258

investor@wolford.com | company.wolford.com