Nepp sichert vollständige und umfassende Kooperation mit ermittelnden Behörden zu

Zwischenbericht: Bisherige interne Sonderprüfung ergab nichts Auffälliges

Wien (OTS) - Der gf. Landesparteiobmann der FPÖ-Wien, Vizebürgermeister Dominik Nepp kündigt an, dass sämtliche über die FPÖ-Landesgruppe Wien eingereichten und abgerechneten Strache-Spesenbelege von 2012 bis zum jetzigen Zeitpunkt vollumfänglich den ermittelnden Behörden übergeben werden.

„Selbstverständlich kooperieren wir mit den ermittelnden Behörden in vollem Umfang. Das Verrechnungskonto für Sonderausgaben Straches wird 1:1 den ermittelnden Behörden zur Prüfung bereitgestellt“, berichtet Nepp.

Wichtig sei laut Nepp festzuhalten, dass die interne Sonderprüfung zu den anonym erhobenen Vorwürfen zu fragwürdigen Spesenabrechnungen Straches weiterläuft.

„In der laufenden Überprüfung konnten bis dato keine Ungereimtheiten festgestellt werden. Ich ersuche deshalb die ermittelnden Behörden, im Gegenzug alle fraglichen Belege - so diese vorhanden sind - zur internen Kontrolle und Bewertung der FPÖ-Wien in Kopie zu übermitteln, da wir an einer vollständigen Aufklärung ebenso interessiert sind“, so Nepp abschließend. (Schluss)

