Staatspreis Design 2019 des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort vergeben

Wien (OTS) - Das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort würdigte am 25. September 2019 mit dem Staatspreis Design Österreichs beste Designprojekte. Die Ausstellung der preisgekürten Designprojekte „Best of Austrian Design“ ist bis 10. November 2019 im designforum Wien zu sehen.

Am Abend des 25. September wurden im Wiener MuseumsQuartier die Gewinnerprojekte des Staatspreises Design 2019 vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) ausgezeichnet. Die begehrten Awards, die alle zwei Jahre vom BMDW ausgeschrieben und von designaustria durchgeführt werden, wurden in drei Kategorien vergeben. Zusätzlich wurde der Sonderpreis "DesignConcepts", ins Leben gerufen von der Austria Wirtschaftsservice GmbH im Rahmen ihrer Innovationsförderung aws impulse, verliehen. Alle prämierten Projekte sind bis 10. November 2019 in der Ausstellung „Best of Austrian Design“ im designforum Wien zu sehen.



Erstmals bestand die Jury ausschließlich aus Designerinnen und Designern, die den eingereichten Projekten insgesamt ein hohes Qualitätsniveau und eine große Vielfalt an Einreichungen attestierten. Objektivität, Gewissenhaftigkeit und Transparenz standen bei der Bewertung im Vordergrund.



"Der diesjährige Staatspreis Design beeindruckt durch die Vielzahl an Einreichungen und deren gestalterische Qualität. Viele Designerinnen und Designer sowie ihre Auftraggeberinnen und Auftraggeber beziehen klar Position zu Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung und fordern uns damit zu einer täglichen Auseinandersetzung mit dem Thema Umweltschutz heraus. Intelligente Produkte und das Zusammenwachsen unterschiedlicher Technologien bieten ein sehr abwechslungsreiches Spektrum und verdeutlichen damit die wegweisende Fortschrittlichkeit der österreichischen Kreativwirtschaft."

Janina Fey, Jurysprecherin



Aus insgesamt 279 Einreichungen wurde in der Kategorie »Produktgestaltung | Konsumgüter« die VELLO GmbH und Valentin Vodev Designstudio aus Wien für das Elektro-Faltrad »VELLO Bike+ Titan« ausgezeichnet. In der Kategorie »Produktgestaltung | Investitionsgüter« überzeugte Blue Danube Robotics aus Wien mit »AIRSKIN®«, einer Sicherheitshaut für Industrieroboter, die Expertenjury. Grüne Erde GmbH gewann gemeinsam mit terrain: integral designs und arkd Architekturbüro Arkade aus Linz den Staatspreis in der Kategorie »Räumliche Gestaltung« für das Unternehmens-, Besuchs- und Werkstättenzentrum »Grüne Erde-Welt«.



Drei Geldpreise in der Sonderkategorie »DesignConcepts« – für noch nicht verwirklichte Produkte und Konzepte – gingen an »B.SUITE« von Benjamin Loinger, »Offline Lamp« von Klemens Schillinger und »Wingtape« von Peter Paulhart.

Die Staatspreisträger im Detail



Staatspreis Design in der Kategorie »Produktgestaltung | Konsumgüter«



»VELLO Bike+ Titan«

Elektro-Faltrad

Design: Valentin Vodev Designstudio (Wien) / Valentin Vodev

Auftraggeber/Hersteller: VELLO GmbH (Wien), www.vello.bike



Staatspreis Design in der Kategorie »Produktgestaltung | Investitionsgüter«



»AIRSKIN ®«

Sicherheitshaut für Industrieroboter

Design: Blue Danube Robotics GmbH (Wien) / Petra Straßl, Mitarbeit: Johann Kaindlstorfer, Christian Lettner, Martin Strohmeier, Gergely Szöke

Auftraggeber & Hersteller: Blue Danube Robotics GmbH, www.bluedanuberobotics.com



Staatspreis Design in der Kategorie »Räumliche Gestaltung«

»Grüne Erde-Welt«

Unternehmens-, Besuchs- und Werkstättenzentrum

Design: terrain: integral designs (Oberösterreich), www.terrain.de / Klaus K. Loenhart,

arkd Architekturbüro Arkade Linz, www.arkd.at / Klaus Landerl

Auftraggeber: Grüne Erde GmbH (Oberösterreich), www.grueneerde.com / Kuno Haas, Reinhard Kepplinger

Ausführung & Inszenierung: terrain: integral designs, www.terrain.de / Klaus K. Loenhart,

arkd Architekturbüro Arkade Linz, www.arkd.at / Klaus Landerl,

arge Marie (Oberösterreich), www.argemarie.at / Manuel Schilcher und

Grüne Erde GmbH, www.grueneerde.com / Hans-Peter Dinauer, Gerhard Silbergasser



Gewinner der Sonderkategorie »DesignConcepts« der Austria Wirtschaftsservice GmbH

»B.SUITE«

Bienenstock für den urbanen Raum

Design: Benjamin Loinger, loinger-design.at (Tirol)

Ausbildungsstätte: FH Joanneum, www.fh-joanneum.at (Steiermark)

Hersteller: Benjamin Loinger

»Offline Lamp«

Licht im Tausch gegen Handy

Design: Klemens Schillinger, klemensschillinger.com (Wien)

Hersteller: Klemens Schillinger

»Wingtape«

Scharnierband

Design: Peter Paulhart, www.peterpaulhart.com (Wien)

Ausbildungsstätte: Universität für angewandte Kunst (ID1), www.dieangewandte.at (Wien)

Hersteller: Universität für angewandte Kunst



Ausstellung Staatspreis Design 2019: »Best of Austrian Design«

26.09.–10.11.2019

designforumWIEN

MO–FR, 10–18 Uhr | SA–SO, 11–18 Uhr

Tickets: €2,– / ermäßigt €1,–, Eintritt frei für designaustria-Mitglieder

www.designforum.at

Download Fotos Preisverleihung (Credit Matthias Silveri)

Download Fotos prämierte Projekte (Credits im Dateinamen angegeben bzw.sind im Dokument »Fototcredits« angeführt)

Download Beschreibungstexte prämierte Projekte

Download Fotos Ausstellungseröffnung (Credit Matthias Silveri)

Download Ausstellungsansichten (Credit designaustria/Jana Madzigon)



Informationen zur Jury:

http://www.staatspreis-design.at



Zum Staatspreis Design

Der Staatspreis Design wird im Zweijahresrhythmus vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort ausgelobt und findet dieses Jahr bereits zum 48. Mal statt. Die Organisation dieser Leistungsschau für Produktdesign und räumliche Gestaltung liegt seit 2001 in den Händen von designaustria, Wissenszentrum und Interessenvertretung für Design in Österreich.

Rückfragen & Kontakt:

Tamara König

Presse & Öffentlichkeitsarbeit

designaustria / designforum Wien

MQ, Museumsplatz 1 / Hof 7

1070 Wien, Österreich

T (+43-1) 524 49 49-27

E presse @ designaustria.at

www.staatspreis-design.at