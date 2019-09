Aktuelle Tech Giants Studie fordert: Online-Content von Google, Facebook & Co braucht neue Regelung

Sky unterstützt medienpolitische Maßnahmen, die in Österreich und Europa online für mehr Fairness und Verantwortung sorgen sollen.

Wien (OTS) - Das Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) sowie der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt hat eine umfassende Studie zur Inhaltsregulierung auf Internetplattformen erstellt. Darin wird der gesellschaftspolitisch vorrangigen Frage nachgegangen, wie eine verantwortungsvolle Regelung im digitalen Zeitalter gestaltet werden kann. Eine Analyse diverser Regulierungsstrategien zeigt: Die Selbstmoderation der Tech Giants weist erhebliches Verbesserungspotenzial auf. Die Studie wurde mit Unterstützung von Sky Österreich durchgeführt.



Facebook & Co tragen zu wenig Verantwortung



Dass der Bedarf für eine bessere Regulierungsstrategie groß ist, liegt laut des Studienautors Dr. Florian Saurwein und der Co-Autorin Charlotte Spencer-Smith der ÖAW und der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt vor allem an der Content Moderation der Tech Giants, die sie als zu wenig nachvollziehbar und transparent ansehen. So bleibe vielfach unklar, aufgrund welcher Kriterien „akzeptable“ von „inakzeptablen“ Inhalten unterschieden werden.



Facebook erreicht mehr Menschen als ORF – unterliegt aber kaum Regeln



Christine Scheil, Geschäftsführerin Sky Österreich, sieht die Content Moderation der Tech Giants mit Sorge: „Wir Medienunternehmen unterstehen, und das ist gut so, hohen Auflagen was den Jugendschutz und verantwortungsvollen Umgang mit Inhalten angeht. Da ist es für uns unerklärlich, wie eine Plattform wie Facebook, die mit vier Millionen Nutzern in Österreich digital mehr Menschen erreicht als die größte öffentlich-rechtliche Plattform, bislang keinen vergleichbaren Regeln unterliegt. Wir begrüßen, dass die EU die Grundsteine dafür nun gelegt hat und blicken gespannt auf die Umsetzung hier in Österreich.“



Inhaltsregulierung zum Schutz von Demokratie und Meinungsfreiheit



Aufgrund der Schnelllebigkeit sozialer Netzwerke wird der Nutzen für User häufig überschätzt und die Macht und der Einfluss der Plattformen auf die Demokratie unterschätzt. Dr. Florian Saurwein, Experte für Medienregulierung an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ergänzt: "Die großen Internet-Plattformen agieren global, aber ihre Inhaltsmoderation hat Auswirkungen auf nationale Debatten. Deshalb stellt sich die Frage, wie die Plattformen ihrer Verantwortung gegenüber nationalen Öffentlichkeiten besser nachkommen können. Wir schlagen entsprechende institutionelle Reformen für Österreich vor.“



„Die Digitalisierung verändert die demokratische Meinungsbildung. In Zeiten von Fake News & Hate Speech sollten globale Mediengiganten mehr Verantwortung übernehmen. Wir müssen daher jetzt über prinzipienbasierte Regulierung, Prozesse und Aufsichtsstrukturen sprechen. Das können wir auch auf nationaler Ebene und dürfen nicht erst auf europäische oder gar globale Regelungswerke warten“, so Sky Österreich Geschäftsführerin Christine Scheil.



Studien-Fazit: Kontrolle und Aufsicht getrennt umsetzen



Ein Fazit aus der Studie lautet, die Umsetzung der Inhaltsregulierung und ihre Aufsicht strukturell voneinander zu trennen. Denn soll ein verantwortungsvolles Internet entstehen, wird man ein System im Sinne von „Checks and Balances“ benötigen. Insgesamt zeige sich, dass der Einsatz von nationalen Sprechern/innen, nationalen Meldestellen und Ombuds- und Schlichtungsstellen effektive Lösungsansätze sein können, um Transparenz zu schaffen.



„Es geht dabei genau nicht um Zensur – wie so oft von Globalen Giganten kolportiert – sondern um verantwortliches Handeln und den Schutz von Meinungsfreiheit. Es braucht klare und transparente Regeln im Sinne der User und im Sinne eines fairen Wettbewerbs für österreichische Medienunternehmen“, fasst Christine Scheil ihre Sicht abschließend zusammen.



Hier kommen Sie zum gratis Download der Studie.



Über Sky Österreich:

Sky ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer in Österreich das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und jetzt auch via Sky X sehen. Sky Österreich mit Hauptsitz in Wien ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

Rückfragen & Kontakt:

Sky Österreich Fernsehen GmbH

Michael C. Huebner

Head of Communications

+43/1/88021-3103

michael.huebner @ sky.at

www.sky.at